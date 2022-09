Selon l’US Geological Survey (USGS), la secousse a touché la côte ouest du Mexique, à la frontière entre les États du Michoacán et de Colima, peu après 13 heures, heure locale (15 heures, heure de Brasilia). Les informations publiées par l’USGS et confirmées par EuroGeoSurveys (une entité ayant le même objectif en Europe) indiquent que le tremblement de terre s’est produit à une profondeur d’environ 15 km.

Par coïncidence, le même jour, une simulation de tremblement de terre a été réalisée, quelques heures seulement avant l’épisode réel, selon G1. La simulation était prévue à cette date car le 19 septembre est le même jour que deux autres tremblements de terre majeurs ont frappé le pays, l’un en 1985 et l’autre en 2017. Des milliers de personnes sont mortes dans le tremblement de terre de 1985, et celui de 2017 a fait plus de 350 morts. .

