Les robots parlants inspirent-ils plus confiance aux humains ?

Ils sont déjà une réalité dans notre vie quotidienne, sous les formats les plus variés et assumant les fonctions les plus diverses. Des chiens automatisés qui gardaient Rock in Rio, par exemple, aux humanoïdes ultra-réalistes tels que le célèbre Ameca, les robots sont arrivés pour apporter plus d’agilité et de rapidité aux processus plus petits et plus complexes de notre vie quotidienne.

Robot humanoïde Ameca, capable de reproduire des expressions faciales humaines. Selon une étude, ce robot serait plus fiable s’il pouvait parler. Image : Lecture/YouTube À mesure qu’ils deviennent de plus en plus avancés, les robots commencent à fonctionner dans de nombreux environnements tels que les maisons, les bureaux, les centres commerciaux, les aéroports, les établissements de santé et les espaces de vie assistée. Cependant, pour promouvoir leur utilisation et leur mise en œuvre à grande échelle, les professionnels de la robotique doivent s’assurer que les machines sont bien perçues et que les humains leur font confiance. Des chercheurs de l’Université de Lund en Suède ont récemment mené une étude dans le but de mieux comprendre ce qui affecte la confiance d’un utilisateur humain dans les robots. L’ouvrage, publié sur le serveur prépresse arxiv fin août, il a spécifiquement tenté de déterminer si la capacité de parler d’un robot humanoïde pouvait affecter la confiance d’un utilisateur humain en lui. « L’idée de l’article est venue après que nous ayons trouvé des résultats inattendus dans une expérience précédente », a déclaré Amandus Krantz, l’un des chercheurs qui a mené l’étude, au site Web. TechXplore. « Nous enquêtions sur l’impact d’un comportement visuel défectueux sur la confiance dans un robot social humanoïde. Les résultats ont montré une différence significative de confiance avant et après l’interaction avec le robot dans toutes les conditions, mais il n’y a pas eu de diminution de la confiance due au comportement défectueux. Le seul élément qui n’a pas changé entre les conditions était un bref discours du robot. » S’appuyant sur les résultats recueillis dans leur étude précédente, Krantz et ses collègues ont commencé à réfléchir à la possibilité que la capacité de parler d’un robot, qui pourrait être perçue comme de l’intelligence, influence la confiance d’un utilisateur humain dans la machine. « Nous avons émis l’hypothèse que peut-être la composante vocale augmentait l’intelligence perçue du robot, suffisamment pour que le changement de confiance qui en résultait masquait le changement de confiance dû au comportement défectueux », a déclaré Krantz. Pour tester leur hypothèse, les chercheurs ont refait la même expérience réalisée dans leurs précédents travaux, mais dans laquelle le robot ne parlait pas. Ils ont constaté que lorsque le robot ne parlait pas, les utilisateurs avaient tendance à moins lui faire confiance et à remarquer son comportement défectueux. Cela suggère que la capacité du robot à parler pourrait en fait accroître la confiance des participants en lui. « Chacun des participants à l’étude a vu une vidéo d’un robot humanoïde présentant un comportement défectueux ou non et parlant ou étant muet », a expliqué Krantz. « En parlant, le robot donnait quelques faits sur l’un d’une série d’objets qui lui étaient présentés. Après avoir visionné cette vidéo, les participants ont reçu une série de questionnaires conçus pour estimer leur confiance dans le robot, ainsi que leurs perceptions de l’intelligence, de la responsabilité et de l’animation du robot (à quel point le robot a l’air vivant). Les chercheurs ont mené leurs expériences en ligne, impliquant 227 participants. Lorsqu’ils ont analysé les réponses, ils ont constaté que, dans l’ensemble, les robots non défectueux étaient les plus fiables. Fait intéressant, cependant, lorsqu’un robot défectueux pouvait parler, les participants ont déclaré lui faire confiance presque autant qu’aux robots non défectueux. « Au meilleur de notre connaissance, il s’agit de la première étude qui a étudié comment la capacité de parler affecte la confiance », a déclaré Krantz. « Il existe des études similaires, mais elles ont tendance à étudier l’effet du contenu de la parole (généralement en s’excusant pour une erreur) plutôt que de posséder la capacité de parler. En ce qui concerne les implications pratiques, les résultats indiquent que la mise en œuvre d’une sorte de composant vocal de type humain pourrait être bénéfique pour les fabricants de robots grand public (tels que les aspirateurs robotiques) qui cherchent à réduire l’inutilisation de leurs robots après une erreur de fonctionnement. Les chercheurs pensent qu’à l’avenir, leurs découvertes pourraient encourager les entreprises et les développeurs de robotique à mettre davantage l’accent sur la parole des robots comme moyen d’accroître la confiance des utilisateurs potentiels. « Les expériences décrites dans l’article ont été réalisées en ligne, ce qui est connu pour provoquer des résultats légèrement différents des expériences d’interaction physique homme-robot, nous prévoyons donc une étude de suivi dans laquelle les participants interagissent avec le robot dans un réel, » Krantz a dit. « Nous prévoyons également une série d’études qui étudient comment la confiance est affectée par d’autres aspects d’un robot humanoïde, tels que les vibrations/constrictions des yeux ou des pupilles. » Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !