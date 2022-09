Comprendre pourquoi le magnétisme terrestre provoque des changements dans les aéroports

La semaine dernière, le Apparence numérique a signalé que l’aéroport international de São Paulo – Governador André Franco Montoro, à Guarulhos, a dû subir des changements opérationnels dans ses pistes d’atterrissage et de décollage, qui ont été affectées par les changements du champ magnétique terrestre.

Connu sous le nom d’aéroport de Cumbica, car il a été construit sur une ancienne ferme du même nom, l’endroit possède deux pistes, totalisant quatre promontoires, qui ont reçu les numéros 09 et 27, accompagnés des lettres L et R (initiales de « gauche » et « droit », en anglais).

Par décision du Département de contrôle de l’espace aérien (Decea), qui est lié à l’armée de l’air brésilienne (FAB), ils indiquent désormais 10L/28R et 10R/28L. Ce changement a eu lieu à l’aube du 7 au 8 de ce mois, prenant effet dès lors.

Pourquoi ces changements étaient nécessaires à l’aéroport de Guarulhos

Voyez ce que dit la déclaration officielle de Decea qui a annoncé les adaptations :

« Toutes les pistes d’aéroport ont des numéros peints sur chacun des seuils. Cette identification a pour fonction de guider les pilotes sur la direction d’atterrissage et de décollage de l’aéronef. Le sens de ces procédures pouvant varier en fonction du vent, il appartient au contrôleur de vol d’informer le pilote du numéro de tournière en cours d’utilisation à ce moment.

De temps en temps, cependant, ces chiffres peuvent changer, comme cela se produira, à partir du 8 septembre, sur les pistes de l’aéroport de Guarulhos.

Les deux chiffres qui identifient les seuils d’une piste sont définis en fonction de son relèvement ou de l’orientation du compas magnétique. Ils peuvent aller de 1 à 36. Lorsque la boussole est pointée vers un certain promontoire et indique 250 degrés, par exemple, elle est identifiée par le nombre 25.

Le changement au fil du temps est dû à la déclinaison magnétique, qui est l’angle entre le vrai nord de la Terre et le nord magnétique. Le changement se produit lentement et, en moyenne, change de 1 degré tous les 10 ans.

Depuis 2012, le site est géré par la Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos SA (Aéroport GRU), constituée par Grupar (Groupe Invepar et ACSA) et par la Société brésilienne d’infrastructures aéroportuaires (Infraero).

Selon l’aéroport GRU, depuis l’ouverture de l’espace, en 1985, c’était la première fois qu’un tel changement était nécessaire. Le concessionnaire précise également que les adaptations impliquent plus que de repeindre les têtières des pistes : il faut aussi modifier la documentation de navigation, les systèmes d’information sur le trafic aérien et la signalisation au sol des pistes et des patios.

Comprendre la déclinaison magnétique de la Terre

Comme on le voit dans le communiqué Decea, il y a deux Nords : le Nord vrai et le Nord magnétique terrestre.

Le soi-disant « True North » est utilisé dans les systèmes GPS ainsi que dans les cartes et les plans de construction. Il s’agit d’une direction physique, qui pointe vers le nord géographique de la Terre, c’est-à-dire le pôle Nord (un point fixe, vers lequel il n’y aura jamais de changement).

Le « Nord magnétique », qui est utilisé dans l’aviation et la navigation, est indiqué par la boussole, selon le magnétisme de la planète. Alors que le repère 0º (ou 360º) indique une direction vers le nord, le 180º indique le sud, le 90º, l’est, et le 270º, l’ouest.

Comme la « bulle magnétique » qui protège la Terre n’est pas exactement alignée avec les pôles et se décale dans le temps, une boussole ne pointe pas toujours exactement et même « le nord ».

Le champ magnétique de la planète est comme un énorme aimant, créé par le flux de fer et de nickel liquéfiés dans le noyau terrestre. L’énergie générée favorise les changements magnétiques et fait que le « nord » est en mouvement constant.

Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis, entre 1990 et 2005, le déplacement du nord magnétique s’est accéléré, passant de sa vitesse traditionnelle entre 0 et 15 km par an, à celle actuelle de 50 à 60 km.

En 1831, lorsqu’il a été identifié pour la première fois, il se trouvait dans les îles de l’Arctique canadien. Il se trouve maintenant en un point sur la côte du Groenland, à environ 400 km du pôle nord géographique, et se dirige vers la Sibérie, en Russie.

Dans la vidéo ci-dessous, publiée par l’Agence spatiale européenne (ESA), il est possible de voir le mouvement du nord magnétique entre les années 1840 et 2019 :

Comme une telle incohérence perturbe les systèmes de navigation, le modèle magnétique mondial (WMM), sorte de carte qui décrit le champ magnétique terrestre dans l’espace et dans le temps, doit être périodiquement adapté à la localisation de ce point. La dernière mise à jour date de 2020, la prochaine étant prévue pour 2025.

Commandant Ing. Jefferson Vieitas Fragoso, expert et enquêteur en accidents aéronautiques, membre directeur de la Société internationale des enquêteurs sur les accidents aéronautiques d’Amérique latine (LASASI). Image : Archives personnelles

Selon le commandant Eng. Jefferson Vieitas Fragoso, expert et enquêteur en accidents aéronautiques, membre directeur de la Société internationale des enquêteurs sur les accidents aéronautiques d’Amérique latine (LASASI), dans la pratique, rien ne change pour les pilotes. « Ils suivront simplement un nouveau cap magnétique », a déclaré Fragoso dans une interview avec Apparence numérique.

« En termes de vol et de sécurité des vols, la nouvelle indication maintiendra à nouveau l’alignement de l’avion dans les tolérances des aides au vol aux instruments électroniques », a-t-il expliqué. « Il existe une tolérance électronique de ces équipements alignant l’avion sur la piste. Une fois la déclinaison ajustée, tout revient sur ‘l’axe’, littéralement. Une petite variation de ce champ est acceptable ».

Selon Fragoso, chaque fois qu’il y aura des ajustements globaux, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) demandera des adaptations. « Parfois, les variations sont plus intenses dans un pays donné, et son organe interne fait les ajustements nécessaires ».

