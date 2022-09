Des tremblements de terre causés par des météorites sont détectés par une sonde sur Mars

Un article paru ce lundi (19) dans le magazine Géoscience de la nature décrit une étude menée par une équipe internationale de chercheurs qui révèle une nouvelle capacité du vaisseau spatial InSight, l’atterrisseur de la NASA qui examine l’activité sismique de Mars.

Selon l’étude, l’équipement est également capable de détecter de faibles secousses résultant d’impacts de météorites.

La sonde InSight de la NASA, conçue pour détecter les tremblements de terre sur Mars, peut différencier les bruits du sol martien de ceux causés par les météorites. Image : NASA

Combiner les données recueillies par la sonde avec les informations des scientifiques de la mission Orbiteur de reconnaissance de Mars (MRO), les chercheurs ont réussi à associer ces grondements de sol avec des cratères nouvellement formés.

Ceci est important non seulement pour aider à comprendre les processus d’impact qui continuent de façonner la géologie martienne, mais aussi pour démontrer comment la collecte de données sismiques peut révéler des informations au-delà des paramètres de mission attendus.

Comme le souligne le site Web Alerte scientifique, le vaisseau spatial InSight a changé la donne pour l’étude de Mars. Depuis son atterrissage sur la planète en novembre 2018, il a montré qu’il est beaucoup plus actif géologiquement qu’on ne le pensait auparavant.

Le module InSight peut différencier les origines des vibrations sur Mars

Grâce au sismomètre intégré à l’atterrisseur robotique, les scientifiques ont utilisé les ondes de ces tremblements de terre pour produire la première carte détaillée de l’intérieur martien. L’appareil sensible a même été utilisé pour nous faire connaître les sons d’un autre monde, en détectant des vibrations acoustiques dans la fine atmosphère martienne.

Ces capacités montrent que l’atterrisseur est dans une position privilégiée pour détecter les vibrations d’une autre source : des météores explosant bruyamment dans l’atmosphère de la planète quelques instants avant que leurs débris n’impactent la surface sous forme de météorites.

« Un lien clair entre les ondes sismiques et acoustiques enregistrées et un cratère d’impact donné n’a jamais été réalisé sur une autre planète », déclare l’article dirigé par l’astrophysicien Raphael Garcia, de l’Institut national supérieur de l’aéronautique et de l’espace de l’Université de Toulouse, France .

« L’expérience sismique pour la structure interne (SEIS) et les capteurs de pression sur l’atterrisseur InSight offrent une occasion unique de relier l’entrée de météores dans l’atmosphère martienne et les processus d’impact au sol aux ondes mécaniques qu’ils génèrent. Nous utilisons les données sismiques d’InSight pour estimer les emplacements des nouveaux cratères d’impact sur Mars », explique Garcia.