La NASA publie les premières images de Mars prises par James Webb

La NASA et l’Agence spatiale européenne (ESA) ont publié les premières photographies de Mars prises par le télescope James Webb. Les enregistrements, réalisés le 5 septembre, offrent, selon l’agence américaine, une « perspective unique » de notre planète voisine.

Cependant, la capture de ces photographies n’a pas été sans défis : en raison du fait que Mars est proche de la Terre et est l’un des objets les plus brillants du ciel nocturne – du moins pour les yeux humains -, la focalisation des lentilles du télescope et d’autres instruments sur la planète C’est un processus qui demande du savoir-faire.

« Webb a été construit pour détecter la faible lumière des galaxies lointaines, mais Mars est extrêmement brillante ! Par conséquent, des techniques spéciales ont été utilisées pour empêcher le Webb d’être inondé de lumière », explique la NASA.