Échec de la fusée Blue Origin : le Congrès américain appelle à la transparence dans l’enquête de la FAA

Lundi dernier (12), une fusée New Shepard, de Blue Origin, n’a pas réussi à lancer la mission NS-23, un vol sans pilote pour transporter du fret scientifique vers l’espace suborbital et au-delà.

Moment où la capsule RSS HG Wells, dédiée aux vols scientifiques sans pilote de la fusée New Shepard, se détache de l’hélice dans une manœuvre d’abandon. Image : Origine bleue

Comme conçu pour ces cas, un système d’abandon a séparé la capsule du propulseur, lui permettant de retourner sur Terre. Blue Origin n’a pas divulgué les détails de la cause de l’accident, pas plus que la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis, qui enquête sur l’incident.

Les dirigeants du sous-comité scientifique du Congrès américain sur l’espace et l’aéronautique ont publié une lettre appelant à plus de transparence à la FAA, car Blue Origin utilise également des fusées New Shepard pour lancer des passagers lors de voyages suborbitaux.

« Nous sommes soulagés qu’aucun humain ne se trouvait à bord de la mission New Shepard 23 (NS-23) et que le système d’abandon ait fonctionné comme prévu. Cependant, il y a un peu plus d’un mois, un véhicule New Shepard a effectué le sixième vol spatial suborbital humain de Blue Origin en un peu plus d’un an », lit-on dans la lettre, signée par le président du sous-comité des démocrates, Don Beyer, et le membre des républicains, Brian Babin. « Un jour avec une mission différente, l’anomalie de ce véhicule aurait pu mettre des vies humaines en danger. »

Lors du lancement en question, le véhicule réutilisable New Shepard a décollé à 11 h 27 HE du Launch Site One de Blue Origin à Van Horn, au Texas, pour transporter 36 charges utiles scientifiques, dont 18 financées par la NASA, dans sa capsule RSS HG Wells, qui est dédié aux vols de fusées scientifiques sans pilote.

Cependant, quelque chose s’est mal passé 1 minute et 5 secondes après le lancement, alors que le véhicule approchait de 9000 mètres d’altitude. Une anomalie a activé son système d’abandon, éjectant la nacelle de chargement du propulseur avant qu’elle ne soit détruite.

« Pendant le vol d’aujourd’hui, le système d’échappement a réussi à séparer la capsule du propulseur. L’hélice a touché le sol. Il n’ya pas de rapports de blessures; tous les employés ont été pris en compte », a rapporté Blue Origin dans une mise à jour Twitter après l’incident.