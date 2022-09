Une créature effrayante aux yeux d’insecte trouvée sous la mer

Un requin un peu particulier, trouvé en Australie, a fait grand bruit et beaucoup de spéculations sur le Facebook du pêcheur australien Trapman Bermagui, qui a posté une photo de la créature sur le réseau social. Une photographie du visage d’un animal montre qu’il ressemble peu à un requin traditionnel.

Trouvé à 650 mètres de profondeur, en haute mer, l’animal a des yeux très grands et marquants, en plus d’une peau rugueuse. La bouche est petite, avec des lèvres contractées, qui accentuent les gencives et les dents, assez différentes de ce que nous avons l’habitude de voir chez ce type de poisson.

Le message de Trapman Bermagui compte plus de 1 500 likes, 158 partages et environ 340 commentaires, allant de suppositions et de suppositions sur l’espèce de l’animal. Les gens ont également commenté son apparence qu’il ressemble à certaines espèces préhistoriques. Face à la « viralisation », le pêcheur lui-même a commencé à interagir et à répondre aux doutes et aux soupçons des gens.

Les caractéristiques particulières de la créature ont amené une personne à dire que « la mer profonde est une autre planète, avec des créatures à l’aspect sauvage », car il est possible de trouver les types d’animaux les plus différents, dans les configurations les plus variées.

Image : Photographie du requin publiée sur Facebook par Trapman Bermagui. Crédits : Trapman Bermagui/Facebook

Un autre utilisateur de Facebook a commenté, incrédule, sur le message de Bermagui que l’image était d’une vraie créature, pour lui la photographie a été manipulée d’une manière ou d’une autre. Il suggère que la créature a été créée par l’homme, soit dans le cadre d’une sculpture réaliste, soit à partir de la manipulation de l’ADN.

Plusieurs internautes ont commenté que la créature ressemblait à « l’emporte-pièce », un petit requin qui vit dans les eaux chaudes et profondes des mers subtropicales et tropicales. Il tire son nom de sa structure buccale, qui permet la fixation et la déchirure d’un morceau de l’hôte.

Cependant, Bermagui lui-même a réfuté la suggestion en présentant des photos du « emporte-pièce » et en comparant les mâchoires des animaux. Dans une interview accordée à Newsweek, le pêcheur a déclaré qu’il s’agissait « d’une espèce de requin-chien tendu », qui est généralement pêché en hiver.

