Un missile russe frappe une centrale nucléaire en Ukraine ; Regardez

Le danger d’une catastrophe nucléaire n’a jamais été aussi réel au cours des dernières décennies qu’il ne l’est aujourd’hui, avec la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Cette fois, un missile russe a frappé la centrale nucléaire de Pivdennoukrainsk aux premières heures de lundi (19). Selon le gouvernement ukrainien, l’explosion s’est produite à moins de 300 mètres d’un des réacteurs.

Une vidéo publiée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky montre le moment de l’explosion. Le gouvernement a signalé qu’il y avait presque une catastrophe nucléaire. Les principaux équipements de sécurité n’ont pas été endommagés, ce qui a permis à l’usine de fonctionner en toute sécurité.

L’explosion a cependant causé de graves dommages à une centrale hydroélectrique voisine, ce qui a entraîné des coupures partielles d’électricité dans la région. Il n’y a toujours pas de détails sur la nécessité de réparer la structure de la centrale nucléaire ou sur l’étendue des dommages causés par l’explosion.

« Les envahisseurs ont voulu tirer à nouveau, mais ils ont oublié ce qu’est une centrale nucléaire. La Russie met le monde entier en danger. Nous devons arrêter cela avant qu’il ne soit trop tard », a expliqué Zelensky dans la légende de la vidéo montrant le missile.

Un missile détruit une région de centrale nucléaire

Petro Kotin, directeur d’Energoatom, qui gère l’usine, a déclaré aux radiodiffuseurs ukrainiens que le monde avait manqué de peu de voir une tragédie nucléaire. Toujours selon lui, malgré des structures de confinement extrêmement résistantes, l’explosion a été d’une ampleur suffisante pour endommager les structures autour de la centrale.

Kyrylo Timochenko, chef de cabinet adjoint du président ukrainien, a déclaré dans un communiqué que tous les réacteurs de la centrale fonctionnaient normalement, mais qu’ils étaient proches de la catastrophe. « Quelques centaines de mètres et nous nous serions réveillés dans une toute autre réalité », a-t-il déclaré.

Il s’agit de la deuxième plus grande centrale nucléaire d’Ukraine. Il se trouve à 482 km de l’usine de Zaporizhzhia, la plus grande d’Europe et qui est occupée par les forces russes et a subi plusieurs bombardements récents. La région où se trouve la centrale désactivée de Tchernobyl, où s’est produit le plus grand accident nucléaire de l’histoire dans les années 1980, a également été reprise par les Russes au début de la guerre.

