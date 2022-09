Un fossile de poisson révèle le plus vieux cœur jamais découvert

Des chercheurs de l’Université Curtin en Australie ont découvert le fossile d’un poisson qui contient le cœur le plus ancien jamais observé, vieux de 380 millions d’années. L’étude, publiée dans la revue la sciencedétaille l’importance de ce spécimen pour la compréhension de l’évolution des vertébrés.

Le fossile correspond à une espèce de l’ordre arthrodire, un groupe de poissons éteint qui dominait les océans au Dévonien, il y a entre 359 et 416 millions d’années. Ils ont été parmi les premiers vertébrés à développer des mâchoires.

Les scientifiques ont découvert le fossile en étudiant la formation de Gogo, un site du nord-ouest de l’Australie qui abrite les vestiges d’un ancien système de récifs coralliens. En plus du cœur, l’estomac, les intestins et le foie des poissons ancestraux ont été conservés, tous dans leurs positions d’origine en trois dimensions. Cela les distingue de la plupart des restes d’orgues anciens, généralement retrouvés aplatis par le poids des roches au cours de millions d’années.

Le fossile, enfermé dans du calcaire, qui comprend le cœur préservé encore à l’intérieur | Crédit : Université Curtin.

fossile révélateur

Le fossile est contenu dans une formation calcaire, ce qui a obligé les scientifiques à utiliser des faisceaux de neutrons et de rayons X pour obtenir son image. Le résultat leur a permis d’observer la forme et la structure de ses organes avec une précision sans précédent, en plus de voir son anatomie étonnamment avancée.

De plus, l’équipe de recherche a pu construire le premier modèle 3D du cœur d’un poisson de son espèce. arthrodiremontrant sa structure en forme de ‘S’ et ses deux chambres.

Voici la vidéo montrant le modèle :

« Nous avons pu, pour la première fois, voir tous les organes ensemble chez un poisson à mâchoires primitif, et nous avons été surpris de constater que ces animaux n’étaient pas si différents de nous », explique Kate Trinajstic, chercheuse à la tête de l’étude. « L’évolution est généralement considérée comme une série de petites étapes, mais cet ancien fossile indique qu’il y a eu un saut plus important des vertébrés sans mâchoires aux vertébrés sans mâchoires. Ces poissons avaient leur cœur à côté de leur bouche, sous les branchies, tout comme les requins modernes.

L’équipe a également découvert que le foie de cette espèce était gros et l’aurait aidé à flotter – un autre trait partagé avec les requins d’aujourd’hui. Les chercheurs, cependant, n’ont trouvé aucun signe de poumons, ce qui suggère que ces organes sont apparus dans des groupes ultérieurs et ne sont pas aussi anciens qu’on le croyait.

Crédit image en vedette : Curtin University.