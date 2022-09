Des forêts sous-marines géantes peuvent faire pousser de la nourriture

Les forêts sous-marines sont inconnues d’une grande partie de la population. Formées de plusieurs espèces d’algues, elles sont beaucoup plus grandes qu’on ne l’imagine et abritent plusieurs espèces qui vivent dans la mer. On estime que ces forêts océaniques couvrent une superficie deux fois plus grande que l’Inde.

Récemment, les algues ont été confrontées à diverses menaces liées aux vagues de chaleur marines et au changement climatique. Les plus grandes espèces poussent tellement qu’elles forment des canopées forestières, qui dans l’eau, devant le jeu des lumières et des ombres, donnent l’impression d’un mouvement constant.

Les grandes espèces telles que le bambou de mer et les algues géantes ont des structures remplies de gaz qui agissent comme de minuscules ballons et les aident à créer de vastes auvents flottants. Ces actions peuvent être encouragées par la disponibilité du dioxyde de carbone et la capacité de ces structures à séquestrer le carbone et à se développer rapidement.

L’un des défis auxquels sont confrontés les scientifiques est d’estimer la superficie couverte par ces forêts. Sur terre, il est possible d’effectuer la mesure par satellite, cependant, sous l’eau, cette tâche est beaucoup plus compliquée, car les satellites ne peuvent toujours pas atteindre efficacement cette strate de la planète.

Pour l’instant, la cartographie est basée sur des millions d’enregistrements sous-marins issus de la littérature scientifique, de référentiels en ligne et d’initiatives scientifiques citoyennes. Grâce à ces informations, les chercheurs ont découvert que ces forêts couvrent entre 6 millions et 7,2 millions de kilomètres carrés, une portion plus grande que l’Amazonie elle-même.

Le taux de croissance de ces forêts devait également être mesuré manuellement, avec des plongeurs, car les données étaient également rares et non unifiées. Il a été conclu que les forêts océaniques sont plus productives que de nombreuses cultures intensives telles que le blé, le riz et le maïs. Cette productivité plus élevée a été constatée principalement dans les régions tempérées, qui sont généralement baignées d’eau froide et riche en nutriments.

Applicabilité des forêts aquatiques dans la vie quotidienne

Maintenant, il reste à orienter ces connaissances pour créer des solutions qui peuvent peut-être aider à réduire l’insécurité alimentaire dans le monde. Les fermes d’algues pourraient compléter la production alimentaire terrestre et stimuler le développement durable.

Un autre point intéressant est lié à la croissance rapide de ces algues, qui utilisent de grandes quantités de dioxyde de carbone pour se développer. Ils éliminent une grande partie de cette molécule de l’atmosphère et peuvent jouer un rôle dans l’atténuation du changement climatique en réduisant la présence de ce gaz à effet de serre.

Il s’agit toutefois d’un scénario à surveiller avec prudence, car les forêts océaniques sont confrontées à des conditions très difficiles, qui ont entraîné la disparition de vastes étendues d’algues et par conséquent la perte d’habitat. Le réchauffement climatique contribue également à une augmentation de la température des mers, ce qui défavorise la disponibilité des nutriments et déclenche un cycle de réductions. Compte tenu de ce scénario, il est très important que la communauté scientifique investisse dans l’étude et la conservation de ces forêts.

Via : Alerte scientifique

