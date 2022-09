Une nouvelle horloge épigénétique peut mesurer le véritable âge biologique des animaux

Des scientifiques américains ont réussi à réaliser quelque chose d’inédit : mesurer l’âge biologique correct, en fonction du vieillissement cellulaire, des animaux. La soi-disant « horloge épigénétique » peut prédire le véritable âge biologique des mammifères en analysant leur ADN. Il s’agit d’une horloge informatique qui, selon son créateur Steve Horvath, peut même nous aider à comprendre « la véritable cause première du vieillissement ».

Tout a commencé en 2017, lorsque Steve Horvath, qui était jusqu’à récemment chercheur anti-âge à l’UCLA (Université de Californie à Los Angeles), a envoyé de nombreux e-mails aux zoos, musées, aquariums et laboratoires demandant des échantillons d’ADN des espèces les plus diverses de animaux animaux.

Il a également assisté à des conférences sur les chauves-souris et les démons de Tasmanie pour mieux connaître ses sujets. Horvath a donc utilisé toutes les ressources à sa disposition pour demander aux quatre coins du monde des échantillons d’ADN de renards volants, de singes vervets, de cochons nains et de baleines du Groenland.

Il y a un an, le chercheur est allé chercher l’ADN d’un pangolin, un ancien fourmilier écailleux, pour l’ajouter à son échantillon, qui comptait déjà environ 200 mammifères. Avec cette vaste collection, il a construit des horloges informatiques capables de calculer l’âge de créatures aussi diverses que les musaraignes, les koalas, les zèbres, les cochons et « toutes les baleines que vous pouvez nommer », a-t-il déclaré à Wired, simplement en regardant leur ADN.

L’horloge épigénétique peut aider à découvrir la cause du vieillissement

Mais ce n’étaient que des étapes vers l’achèvement du dernier projet ambitieux de Horvath : une horloge universelle qui pourrait mesurer l’âge biologique de n’importe quel mammifère. Cependant, cela peut être beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît. Vous ne pouvez pas mesurer l’âge réel des animaux en utilisant des systèmes humains de chronométrage comme les horloges et les calendriers. Chaque organisme a un vieillissement biologique différent, et le quantifier n’est pas simple.

Pendant des décennies, les scientifiques ont cherché un moyen objectif et polyvalent de mesurer le vieillissement biologique et les changements de santé au fil du temps. « Nous voulons disposer d’un biomarqueur qui mesure avec précision l’âge dans de nombreux tissus et types de cellules différents », a déclaré Horvath, qui a quitté l’UCLA cette année pour devenir chercheur principal chez Altos Labs, une startup de biotechnologie travaillant sur le rajeunissement des cellules.

Horvath et ses collègues ont terminé une version de l’horloge pan-mammifère plus tôt cette année. Maintenant, lui et d’autres chercheurs espèrent identifier les processus moléculaires communs à de nombreuses créatures qui rendent possible une telle horloge. Comprendre pourquoi des montres comme ce travail, selon Horvath, peut nous aider à découvrir ce qu’il appelle « la véritable cause première du vieillissement ».

Par: Filaire

