Le premier fossile d’un dinosaure à cou « nain » d’Amérique est découvert à São Paulo

Un nouveau fossile de dinosaure a été découvert à l’intérieur de São Paulo. C’est le premier sauropode « nain » (classe de dinosaures à cou et herbivores) trouvé sur tout le continent américain. Le spécimen fossilisé de l’espèce « Ibirania parva » mesurait « seulement » entre 5 m et 6 m en comptant du bout de son museau jusqu’au bout de sa queue, une taille extrêmement réduite par rapport aux autres dinosaures à long cou.

Selon les informations obtenues par Folha de S.Paulo, le fossile trouvé de la nouvelle espèce a une structure osseuse qui révèle que le dinosaure était déjà dans sa phase adulte, confirmant sa taille anormalement petite.

Aline Ghilardi, paléontologue, co-auteur de l’étude sur la nouvelle espèce et professeur à l’UFRN (Université fédérale du Rio Grande do Norte) a déclaré à Folha :

Comme nous parlons d’une nouvelle espèce, son nom scientifique « Ibirania » est également nouveau, inspiré du nom de la municipalité d’Ibirá, à 420 km de la capitale de São Paulo et où le fossile a été trouvé. Le terme « parva » est le mot latin qui indique « petit », comme l’expliquent les auteurs de l’article publié dans la revue scientifique Ameghiniana.

Bien que l’étude ait été publiée récemment, la découverte du fossile commence dans les années 2000, lorsque le paléontologue de l’UFSCar (Université fédérale de São Carlos) Marcelo Fernandes a identifié les premiers éléments osseux dans le pâturage de la zone rurale de la municipalité d’Ibirá.

Leur taille particulièrement petite peut être une conséquence de la sélection naturelle et de l’écosystème où ils vivaient, où les arbres étaient suffisamment bas pour que l’espèce n’ait pas besoin d’être aussi grande pour vivre. Ainsi, des individus plus petits qui avaient besoin de moins de ressources pour survivre ont prévalu sur de nombreuses générations, entraînant le rétrécissement de l’espèce.

Avec plus de collaborateurs, plus de fossiles de l’espèce ont été trouvés. L’étude a examiné diverses régions de la colonne vertébrale du dinosaure à cou « nain » et les os de ses pattes avant et arrière. La conclusion lors de l’étude de l’ensemble des os a clairement indiqué qu’il s’agissait d’un dinosaure du sous-groupe des titanosaures. On estime que le « Ibirania parva » a vécu il y a environ 80 millions d’années.

