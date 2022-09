Des chercheurs de l’USP remportent le prix IgNobel pour leur étude sur les problèmes sexuels chez les scorpions qui perdent leur queue

L’édition de cette année de la version satirique du prix Nobel, appelée à juste titre le prix IgNobel, a récompensé des chercheurs de l’USP pour une étude sur les aspects curieux du sexe entre scorpions. Lors d’une amusante cérémonie en ligne, les organisateurs de l’événement ont récompensé la Colombienne Solimary García Hernández et son directeur de thèse Glauco Machado dans la catégorie « Biologie ».

L’étude primée a enquêté sur ce qui arrive aux scorpions du genre Ananteris, très répandus en Amérique du Sud, après qu’ils aient perdu le bout de leur queue lors de leur capture. Ce processus, bien que pas si rare (comme on peut le voir chez les geckos, par exemple), affecte autre chose chez ces scorpions.

Accumulation de déchets nuisant à la reproduction des scorpions

En perdant une partie de leur queue, les Ananteris perdent aussi à jamais leur dard et une partie de leurs organes et de leur système digestif. Y compris l’anus – et cela les rend incapables de déféquer, ce qui génère une accumulation de déchets dans la cavité abdominale.

Le problème généré finit par perturber de nombreux aspects de la vie de ces scorpions, y compris celui sexuel. Bien que les mâles puissent toujours procréer et que les femelles puissent encore avoir une progéniture, cela finit par se produire en plus petit nombre que ce qui se serait normalement produit avant la perte de la queue.

Les scorpions perdent également leurs capacités de locomotion, devenant plus lents et plus difficiles à obtenir des proies (et plus faciles à devenir la proie des prédateurs). Au fil des ans, les chercheurs de l’USP ont présenté leurs travaux à travers trois articles scientifiques et même une bande dessinée. Voir ci-dessous la vidéo de l’événement IgNobel 2022 où ils ont été récompensés :

Un prix humoristique mais important

Sur un ton très blagueur, le prix IgNobel vise à mettre en lumière des recherches scientifiques qui font rire, mais aussi qui font réfléchir. En récompense, les gagnants reçoivent 10 000 milliards de dollars en monnaie zimbabwéenne, c’est-à-dire presque rien en montants convertis dans notre devise.

Parmi les autres lauréats de l’édition 2022 de l’IgNobel, il y a : un travail sur les battements de cœur qui se synchronisent entre les nouveaux amoureux ; une étude sur l’utilisation de la crème glacée comme moyen de prévenir l’inflammation de la muqueuse buccale pendant la chimiothérapie ; une enquête sur la façon d’utiliser vos doigts plus efficacement pour boutonner ; la formulation d’un algorithme qui indique quand il est préférable pour les bavards de mentir ou de dire la vérité ; et la fabrication d’un mannequin d’essai pour mesurer l’impact des collisions d’orignaux dans les automobiles.

