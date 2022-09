Les travaux de la Chine sur l’exploration de la Lune, qui ont franchi des étapes importantes telles que la découverte d’un nouveau minéral dans notre satellite naturel, ont obtenu le soutien des Émirats arabes unis. Un partenariat important à cet égard a été officialisé vendredi (16), avec le droit de partager les nouvelles sur les réseaux sociaux officiels de l’autorité spatiale arabe.

Le protocole d’accord, signé par SE Salem Humaid AlMarri, directeur général du MBRSC, et Wu Yanhua, vice-administrateur de la CNSA, est le premier projet spatial conjoint entre les Émirats arabes unis et la Chine. pic.twitter.com/LSWlnzZCnu — Centre spatial MBR (@MBRSpaceCentre) 16 septembre 2022

L’accord implique la réalisation de futures missions spatiales, notamment l’atterrissage d’un rover du Centre spatial Mohammed Bin Rashid (MBRSC) sur le sol lunaire à bord d’un module de l’Agence spatiale nationale chinoise (CNSA).

L’officialisation de ces travaux marque le premier projet spatial conjoint entre les Émirats arabes unis et la Chine. Le MBRSC travaille déjà avec deux partenaires du secteur privé sur sa «mission lunaire des Émirats», qui devrait envoyer le minuscule rover Rashid sur la Lune plus tard cette année.

Cette mission robotique sera lancée au sommet d’une fusée SpaceX Falcon 9. Le véhicule de 10 kg se posera sur le sol lunaire à bord de l’atterrisseur Hakuto-R, construit par la société tokyoïte ispace (le nom est en minuscule).

Les Émirats arabes unis en difficulté dans l’espace

La mission lunaire arabe et l’accord récemment annoncé avec la Chine font partie d’une série d’efforts importants des Émirats arabes unis pour devenir davantage un acteur spatial. Par exemple, la nation a envoyé son premier astronaute, Hazza Al Mansouri, à la Station spatiale internationale en 2019.

En 2020, les Emirats Arabes Unis ont lancé la « Emirates Mars Mission », qui a envoyé un orbiteur nommé Hope sur la planète rouge. Il y est arrivé sain et sauf en février 2021 et continue d’étudier l’atmosphère et le climat martiens. La nation développe également une mission pour visiter sept astéroïdes différents, qu’elle a l’intention de lancer à la fin des années 2020.

