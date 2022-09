Les mesures de l’exoplanète de James Webb pourraient être erronées

Une nouvelle étude du Massachusetts Institute of Technology (MIT) suggère que les astronomes pourraient mal interpréter les données sur les exoplanètes du télescope spatial James Webb. Les modèles utilisés par les scientifiques qui mesurent la composition de l’atmosphère de ces planètes, situées en dehors du système solaire, ne correspondent pas à la précision du télescope.

Pour interpréter les données, les chercheurs s’appuient sur des modèles complexes, qui doivent être suffisamment précis pour capturer les détails des observations faites par James Webb et produire un résultat affirmé.

Dans un communiqué, Julien Witt, professeur adjoint au Département des sciences de la Terre, de l’atmosphère et des planètes (EAPS) du MIT et co-responsable de l’étude, a déclaré qu’« il existe une différence scientifiquement significative entre un composé tel que l’eau présent dans 5 % contre 25 %, que les modèles actuels ne peuvent pas différencier.

Actuellement, les modèles examinent l’opacité du matériau composite, la quantité de lumière qui le traverse, si cette lumière est absorbée ou réfléchie, et à quelles longueurs d’onde cela se produit. Comme chaque élément chimique se comporte différemment vis-à-vis de ces variables, les scientifiques sont capables de reconstituer la composition atmosphérique des exoplanètes grâce à ces mesures.

Malgré l’enthousiasme des astronomes quant au potentiel du télescope, des interprétations imprécises des données diminuent la fiabilité des informations acquises. Selon Witt, les détails que ces modèles ignorent sont importants pour déterminer si une planète est habitable ou non.

Les modèles actuels ne sont pas assez sensibles

Au cours de l’étude, plusieurs modèles ont été testés et, selon les chercheurs, ils « ne seront pas assez sensibles pour dire si une planète a une température atmosphérique de 26 ºC ou 326 ºC, ou si un certain gaz occupe 5 % ou 25 % de la température atmosphérique ». couche. ». Selon l’étudiant diplômé de l’EAPS et co-auteur de l’article, Prajwal Niraula, « cette différence [nos valores] important pour contraindre les mécanismes de formation planétaire et identifier de manière fiable les biosignatures.

Les chercheurs ont également proposé des améliorations possibles aux modèles existants, telles que la collecte de plus de mesures en laboratoire pour valider le comportement d’absorption de la lumière de divers composés chimiques et l’amélioration des calculs théoriques utilisés.

