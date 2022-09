Des œufs de dinosaures remplis de cristaux découverts en Chine

Les paléontologues ont trouvé deux œufs géants contenant des cristaux dans le bassin de la rivière Qianshan en Chine. Selon un article publié dans la revue Revue de paléogéographieles objets, de la taille de boules de bowling, appartiennent à une espèce de dinosaure jusqu’alors inconnue.

Les deux contiennent des cristaux de calcite (CaCO3) et une forme exceptionnellement sphérique pour des œufs de leur type.

« Dans cette étude, nous décrivons deux œufs du Crétacé tardif récemment découverts dans la province de l’Anhui, dans l’est de la Chine », ont écrit les auteurs. la nouvelle espèce, Shixingoolithus qianshanensisreprésente la première découverte d’un dinosaure de ce genre dans le bassin de Qianshan, en plus de fournir de nouvelles preuves paléontologiques qui serviront à identifier, diviser et corréler d’autres découvertes dans la strate géologique du Crétacé supérieur et du Paléocène précoce présente dans la région.

Il est difficile de déterminer à quelle espèce appartient un dinosaure à partir de ses seuls œufs, car les embryons ne sont presque jamais conservés. Par conséquent, d’autres propriétés de l’œuf sont analysées, telles que la taille, la forme et la structure minérale.

D’après un article du magazine Crétacé rechercherles dinosaures Shixingoolithus il s’agissait probablement d’ornithopodes, des animaux herbivores qui marchaient sur deux pattes et mesuraient entre 1,82 m et 9,14 m de la tête au bout de la queue.

Ils auraient disparu il y a 66 millions d’années, lors du célèbre événement du Crétacé tardif au cours duquel l’impact d’un astéroïde Chicxuub anéanti la plupart des espèces de la planète Terre.

dinosaures chinois

« Il existe une abondance et une large distribution d’œufs de dinosaures du Crétacé supérieur en Chine », déclarent les auteurs de l’étude.

En plus des œufs, une grande variété de fossiles et d’empreintes de dinosaures et d’autres animaux ont été trouvés sur le territoire chinois. Dans la province du Liaoning, plus de 90 espèces de vertébrés et environ 300 invertébrés ont déjà été identifiés, selon le National géographique.

Crédit image en vedette : Qing He, via Journal of Palaeogeography.