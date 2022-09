L’image la plus détaillée jamais prise de la surface de Mars est révélée par Persévérance

Le rover Perseverance de la NASA a capturé une image incroyablement détaillée du paysage de Mars. La photographie fait environ 2,5 milliards de pixels et était composée de plus d’un millier d’images prises séparément.

Le scénario choisi pour être le modèle Perseverance était Jezero Crater, où les chercheurs dirigent leurs efforts à la recherche de signes de vie. Dans cette zone, on note la présence de plusieurs roches sédimentaires, l’un des objets d’étude des scientifiques qui coordonnent la mission.

Image : Photographie prise de la surface de Mars par le rover Persévérance. Crédits : Jet Propulsion Laboratory de la NASA

On pense que dans le cratère Jezero, il y avait une rivière qui a formé le lac Jezero il y a environ 3,5 milliards d’années. Il était possible de trouver des dépôts de boue et de sable. C’est à la recherche de ces sédiments que le rover a passé un an à cet endroit de la planète. Voir ci-dessous la vidéo réalisée par la NASA.

Reproduction : NASA/YouTube

Les scientifiques pensent que les roches sédimentaires granulaires autour du cratère sont donc de bons endroits pour chercher la vie. Dans le cadre des efforts scientifiques du rover, il fore dans ces roches pour analyser la composition chimique et les caractéristiques spécifiques des minéraux. Ces roches, qui se trouvent au même endroit depuis des milliards d’années, ont souffert des vents et de l’érosion jusqu’à ce qu’elles aient atteint la forme qu’elles ont aujourd’hui.

Pour réaliser cette capture, le rover s’est appuyé sur un système spécifique de caméras Mastcam-Z, qui a capturé environ 1 118 images individuelles autour du mois de juillet. Par la suite, les portraits ont été assemblés pour former une mosaïque de 2,5 milliards de pixels, qui a été traitée en couleur pour la rendre plus nette.

