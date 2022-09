Les robots ultra-réalistes sont déjà parmi nous ; rencontrer des

« Les robots ne gouverneront jamais le monde », cette phrase aurait pu être prononcée par un scientifique ou un expert en robotique, mais en fait, celui qui a dit que c’était un robot. Plus précisément, Ameca, un robot humanoïde qui attire l’attention pour ses expressions ultra-réalistes.

Bien qu’éloignés de notre réalité, ces robots apparaissent de plus en plus et surprennent par leur intelligence artificielle et même leur capacité à effectuer des tâches comme les humains. Pour explorer ce monde, le Apparence numérique a dressé une liste des 4 robots humanoïdes ultra-réalistes les plus connus.

Robots humanoïdes ultra-réalistes : voir les principaux

améca

Commençons par celui que nous avons déjà mentionné. Ameca, développé par Engineered Arts, a beaucoup fait son apparition ces derniers mois en raison de son visage ultra-réaliste (et de ses citations étranges sur les robots qui ne prennent jamais le contrôle du monde).

La société affirme qu’il s’agit du « robot à forme humaine le plus avancé et le plus réaliste au monde ». « Nous l’avons tous vu dans les films, nous avons tous vu » I, Robot « et » AI Artificial Intelligence « », a déclaré Morgan Roe, COO de Engineered Arts, à CNET l’année dernière. « Et tout à coup, c’est réel. »

Tous ces « visages et bouches » que le robot est capable de faire sont des outils importants pour faciliter l’interaction homme-machine. « Ameca est la plate-forme idéale pour développer l’interaction entre nous, les humains, et n’importe quel domaine métavers ou numérique », explique le site Web du produit.

Sophie

Sophia est peut-être la représentante la plus célèbre de la classe des robots à visage humain. Créée en 2016 par Hanson Robotics, par l’ingénieur David Hanson, elle a déjà accordé des interviews à plusieurs émissions de télévision à travers le monde et a même obtenu la nationalité saoudienne après avoir joué devant un public d’investisseurs en 2017.

Son visage a été calqué sur l’épouse et l’actrice de Hanson, Audrey Hepburn. Comme les autres humanoïdes mentionnés, elle a des dizaines de petits moteurs sur son visage capables d’articuler des expressions subtiles ou plus complexes. Un algorithme d’intelligence artificielle prend en charge vos interactions avec de vraies personnes.

L’algorithme (basé sur des centaines de réponses préprogrammées à lire au son de quelques mots clés) ne fonctionne pas toujours bien. Sophia a déjà fait des déclarations controversées, comme qu’elle « détruirait les humains » et qu’elle « avait une âme ». Mais ce ne sont que des bugs dans la programmation qui font les gros titres de la presse internationale.

Nadine

Peut-être la plus humaine de cette liste, Nadine n’a pas été créée dans le but de faire le ménage ou quelque chose comme ça. Pourtant, la fonction de cette machine reste fondamentale : tenir compagnie. Ainsi, contrairement à d’autres robots, celui-ci se concentre sur un visage plus amical et des expressions pas nécessairement ultra-réalistes.

Développé par la Nanyang Technological University de Singapour, Nadine est capable de parler aux gens, de saluer et d’interagir. Même l’humeur de ce robot peut changer en fonction de la direction que prend la conversation.

« Alors que les pays du monde entier sont aux prises avec une population vieillissante, les robots sociaux pourraient devenir une solution à une main-d’œuvre en diminution. » De plus, Thalmann estime que des robots comme Nadine pourraient être une entreprise pour les enfants et les personnes âgées et même servir de plateforme pour la « distribution des services de santé à l’avenir », a expliqué la chef de projet Nadia Thalmann. Thalman.

Bina48

Ce robot ultra-réaliste a été créé dans un but inattendu pour un cerveau électronique : l’enseignement. Bina48 est devenu le premier robot « enseignant ». L’appareil a enseigné des cours de philosophie aux côtés du professeur William Barry, à l’Académie militaire de West Point, aux États-Unis.

Le cours n’était qu’un test pour voir si l’intelligence artificielle était capable de comprendre des concepts assez complexes et de les transmettre aux étudiants. Le résultat était assez surprenant. Le robot a pu répondre aux questions des élèves et maintenir un haut niveau d’interaction pendant le cours.

Selon Hanson Robotics, qui a créé le robot, Bina48 a été développé inspiré par un vrai humain, Bina Aspen, après avoir passé « plus de cent heures à compiler tous ses souvenirs, sentiments et croyances ». BINA48 s’engage dans des conversations avec d’autres humains, par exemple en offrant un récit émotionnel des changements de personnalité de son frère après son retour de la guerre du Vietnam. »

