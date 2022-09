Voir la conjonction entre Mars et la Lune cette aube

Si vous aimez observer les étoiles, profitez-en pour contempler le ciel aux premières heures du vendredi (16) au samedi (17). Durant cette période, il sera possible d’observer plusieurs étoiles bien connues, telles que la Lune, Mars et les étoiles Aldebaran, Bételgeuse, Rigel et Sirius, les plus brillantes du ciel nocturne.

Toutes les étoiles seront visibles à l’œil nu, de n’importe quelle partie du Brésil. Dans ce cas, il faut compter principalement sur une bonne visibilité météo, car le ciel doit être dégagé, sans nuages, pendant la période nocturne. Les lumières de la ville peuvent également interférer

Pour les amoureux de la planète rouge, elle apparaîtra juste en dessous de la Lune. Dès que le satellite naturel de la Terre apparaît, cherchez simplement l’étoile d’une luminosité fixe et rougeâtre. Mars sera visible vers 1h du matin, et restera dans le ciel jusqu’à l’aube. Le point culminant entre la Lune et Mars se situera entre 2 h et 5 h.

Image : Des étoiles peuvent être vues dans le ciel nocturne du Brésil. Crédits : Stellarium

Choisissez des endroits où il y a moins de nuages, de bâtiments et de lumières, afin qu’ils puissent être vus plus tôt et plus clairement. L’expérience devient encore meilleure lorsque l’étoile Aldebaran s’élève au-dessus de Mars. Elle a une teinte orange qui lui donne un éclat particulier. Pensez à l’alignement entre Mars et Aldebaran, quel spectacle !

Si le ciel est dégagé et le champ de vision très large, d’autres étoiles importantes peuvent être aperçues, c’est le cas de Bételgeuse, située dans la constellation du Taureau ; Bételgeuse et Rigel, d’Orion ; et Sirius, de Canis Major.

D’autres étoiles peuvent être vues

Bételgeuse, qui est en fin d’existence et affiche donc une couleur rougeâtre, est visible à droite de la conjonction. Orion sera situé dans la même région. Rigel et les populaires « Três Marias » seront encore plus à droite. Et enfin, Sirius, l’étoile la plus brillante du ciel nocturne, sera également dans la constellation d’Orion.

Pour vous aider à localiser ces étoiles, plusieurs sites Web et applications peuvent vous aider, tels que Skywalk, Starchart, Sky Safari ou Stellarium.

