Une éruption solaire détruit les satellites SpaceX ; comprendre

L’année n’a pas été facile pour Elon Musk. Cette fois, il a été signalé que SpaceX avait perdu environ 40 satellites Starlink après qu’une éruption solaire ait perturbé le fonctionnement d’équipements en orbite. Le phénomène s’est produit en février, mais l’étude détaillée des dégâts n’est dévoilée que maintenant.

Les satellites Starlink ont ​​été empêchés de monter en altitude et ont plutôt été repoussés vers la Terre après avoir été lancés. Lorsqu’ils sont entrés dans l’atmosphère, ils ont brûlé en descendant à des milliers de kilomètres à l’heure.

Les éruptions solaires, également appelées éjections de masse coronale (CME), ne causent généralement pas de dommages directement à la Terre, mais elles peuvent provoquer des interférences en orbite, affectant les satellites. Selon l’intensité du phénomène, certaines conséquences désagréables peuvent également se produire, comme des interruptions du signal radio et même des interférences dans le réseau électrique.

Selon les recherches, l’incident s’est produit lorsque le rayonnement émis par le Soleil a frappé la Terre, il a chauffé l’atmosphère de la planète et élevé la densité des particules d’air à une altitude de 210 kilomètres, là où les satellites Starlink ont ​​été envoyés.

L’un des points soulevés par l’étude était la dimension de la perte économique de « plusieurs dizaines de millions de dollars » subie par SpaceX. À tout le moins, l’impact ne devrait pas retarder les plans de l’entreprise, qui compte déjà plus de 3 000 satellites de réseau en orbite et un taux de perte prévu.

Comprendre le cycle solaire peut prévenir ces événements

Cet incident a servi à démontrer la puissance économique de SpaceX et une bonne stratégie pour empêcher la formation de débris spatiaux dans l’atmosphère, car les satellites ont été détruits lors de leur retour sur Terre.

Comprendre le cycle solaire pour éviter que d’autres cas comme celui-ci ne se reproduisent est essentiel, surtout maintenant que l’étoile est dans une période d’activité intense. Ce cycle, qui dure 11 ans, détermine la fréquence à laquelle le Soleil émettra des éjections d’énergie vers la Terre. Son pic est prévu pour 2025.

Un cycle solaire actuel permet d’anticiper le phénomène appelé traînée. Fondamentalement, les satellites en orbite tombent lentement sur Terre et à un moment donné, ils doivent entrer dans l’atmosphère et brûler. Les satellites plus développés sont capables de corriger l’orbite et de revenir à leurs positions. Cependant, ce n’est pas le cas de la plupart des appareils électroniques en orbite, y compris ceux de Starlink.

