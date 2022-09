Découvrez les secrets de Saturne révélés par la mission Cassini dans le Space Look d’aujourd’hui

O Regard spatial ce vendredi (16) nous emmène en voyage vers Saturne. Dans l’émission d’aujourd’hui, nous plongerons dans la mission Cassini, qui a étudié la planète et ses satellites naturels pendant 13 ans, jusqu’à sa fermeture définitive le 15 septembre 2017.

La fin de la mission ne pouvait manquer d’être dans le style. La sonde a été détruite afin qu’elle n’entre pas en collision avec Titan, la lune de Saturne qui est la seule étoile jamais trouvée avec des preuves réelles d’eau liquide, l’un des principaux indicateurs d’une présence potentielle de vie. Dans son grand final, Cassini plonge dans l’atmosphère de Saturne.

Bien que la mission du vaisseau spatial Cassini soit terminée, les données fournies restent pleines de surprises, aidant les chercheurs à comprendre le fonctionnement des aurores géantes de la planète, notamment en combinaison avec des observations de la magnétosphère de Jupiter.

Space Gaze montre Saturne

l’invité de Regard spatial d’aujourd’hui est Douglas Galante. Diplômé en sciences moléculaires de l’Université de São Paulo, Douglas est titulaire d’un doctorat en astronomie de l’Institut d’astronomie, de géophysique et des sciences atmosphériques de l’USP. Il a obtenu un diplôme postdoctoral dans le même institut. L’enquête de Douglas Galante est un exercice de détection de la vie dans des lieux inhospitaliers, de recherche d’organismes extrêmophiles.

Présenté par Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de BRAMON — Réseau brésilien d’observation des météores — et coordinateur régional (nord-est) de l’Asteroid Day Brazil, le programme est diffusé en direct, tous les vendredis à 21h, via les canaux officiels du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram , TwitterLinkedIn et TikTok.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !