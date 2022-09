Lost Moon pourrait avoir créé les anneaux de Saturne

Découverts par Galilée il y a environ 400 ans, les anneaux de Saturne sont étudiés par plusieurs astronomes qui cherchent à comprendre leur origine. Une étude publiée dans Science tente de répondre à certaines questions qui planent dans l’esprit de la communauté scientifique depuis de nombreuses années.

Les recherches indiquent que les anneaux sont constitués de fragments d’une lune qui a été détruite il y a 100 millions d’années. Les débris de ce satellite naturel ont été attirés par Saturne et sont restés sur l’orbite de la planète depuis.

Le professeur de sciences planétaires du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et auteur de l’étude, Jack Wisdom, a déclaré dans une interview à l’Agence France-Presse (AFP) que tracer une « explication plausible » pour la formation d’un objet aussi célèbre « est gratifiant ». .

Ce message d’erreur n’est visible que pour les administrateurs WordPress Erreur : Aucun flux trouvé. Veuillez vous rendre sur la page des paramètres du flux Instagram pour créer un flux.

Bien qu’âgée d’environ 4,5 milliards d’années, Saturne, la sixième planète du système solaire, n’est pas « née » avec ses anneaux. Selon les astronomes, ils sont apparus bien plus tard. Le vaisseau spatial Cassini, lancé en 1997, a encore renforcé cette hypothèse. Cependant, jusque-là, personne ne pouvait dire comment la formation de ces structures avait eu lieu.

Pour tenter de percer ce mystère, Wisdom et ses collègues ont créé un modèle complexe qui a permis non seulement d’expliquer l’apparition récente de ces objets autour de Saturne, mais aussi d’en comprendre un peu plus sur l’inclinaison de la planète.

Les chercheurs ont découvert qu’il y a un million d’années, Saturne et Neptune avaient leurs orbites synchronisées et préfiguraient un processus appelé résonance. Cependant, cette synchronisation entre les planètes n’est plus exacte. Pour les scientifiques, seul un événement puissant serait capable de l’arrêter.

Lune chaotique autour de la planète

C’est entre-temps qu’est née l’hypothèse qu’une lune à orbite chaotique se serait rapprochée de Saturne et aurait subi l’action de forces gravitationnelles contradictoires. L’action de ces forces a provoqué la rupture de la lune et ses fragments ont donné naissance aux anneaux que l’on voit aujourd’hui.

Les résultats de la recherche ne se sont pas arrêtés là. En appliquant des modèles mathématiques complexes, les résultats ont montré que Titan, le plus grand satellite naturel de Saturne, s’éloigne de la planète d’environ 11 centimètres par an, et cette distance réduit l’inclinaison de Saturne, qui a déjà atteint 36º et est maintenant à 26, 7e

Les scientifiques pensaient que Chrysalis, le nom pour lequel la lune en fuite a été nommée, était légèrement plus petite que la Lune de la Terre, faite presque entièrement de glace. Wisdom était d’accord avec cette affirmation, pour lui il est possible que Chrysalis ait vraiment été entièrement faite d’eau gelée.

Bien qu’ils n’aient pas entièrement résolu les problèmes entourant les anneaux de Saturne, le chercheur estime que lui et son équipe ont apporté « une bonne contribution » au sujet qui est imprégné de nombreux mystères.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !