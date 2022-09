La Chine minérale découverte sur la Lune pourrait permettre une fusion nucléaire illimitée

La Chine a récemment révélé avoir découvert un curieux minéral dans le sol de la Lune, Chang’e-5. La découverte a été faite en 2020, mais les études avec les premières données ne sont terminées que maintenant. Selon les scientifiques, ce matériau pourrait permettre une utilisation illimitée de l’énergie de fusion nucléaire.

La fusion nucléaire est un processus dans lequel deux ou plusieurs noyaux atomiques se réunissent et forment un autre noyau de numéro atomique plus élevé. Cela demande beaucoup d’énergie, mais libère beaucoup plus d’énergie qu’elle n’en consomme, ce qui rend cette technologie considérée comme révolutionnaire et peut-être plus propre que celles utilisées aujourd’hui.

Cependant, le processus est extrêmement difficile. Récemment, par exemple, Korea Superconducting Tokamak Advanced Research (KSTAR) a même enregistré une température ionique supérieure à 100 millions de degrés Celsius, mais pendant seulement 30 secondes, en raison de l’instabilité du processus.

Fusion nucléaire en Chine

C’est précisément là que le minerai trouvé par la Chine sur la Lune pourrait changer la donne. L’étude et la recherche de minéraux lunaires sont assez compliquées en raison du coût des missions vers le satellite naturel. Mais avec l’augmentation de la présence humaine là-bas dans un avenir proche, cela devient de plus en plus possible.

Chang’e-5 est riche en hélium-3, qui, selon les scientifiques, est une source de combustible stable pour les réacteurs à fusion nucléaire. Malheureusement, le matériau est assez rare sur Terre, mais s’il est vraiment abondant sur la surface lunaire, son utilisation dans la production d’énergie pourrait être viable.

Bien sûr, comme pour tout ce qui entoure la fusion nucléaire, la recherche sur le matériau en est encore à ses balbutiements et si le minéral s’avère vraiment fonctionnel, il reste un grand défi à apporter des échantillons de ce matériau sur Terre en grande quantité.

