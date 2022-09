Les scientifiques veulent recongeler les pôles pour ralentir le réchauffement climatique

Cherchant à essayer d’inverser les impacts du réchauffement climatique, un groupe de scientifiques a fait une proposition quelque peu inhabituelle. Ils ont suggéré que d’énormes quantités de produits chimiques, capables de geler l’eau, seraient libérées aux pôles Nord et Sud. Ce serait une tentative désespérée de récupérer la fonte des calottes glaciaires.

Pour cela, ils estiment que 125 jets militaires sont nécessaires pour mener à bien la mission. Cependant, selon Sky News, ce plan n’a pas été si bien accueilli par la communauté scientifique, et certains chercheurs se sont déjà positionnés défavorablement sur l’idée.

Selon les estimations du chercheur de l’Université de Yale, Wake Smith, directement impliqué dans la proposition, environ 175 000 vols annuels devraient être effectués pour ralentir la fonte des glaces.

Il souligne que, malgré les jets émettant de grandes quantités de dioxyde de carbone dans l’atmosphère, cela vaudrait toujours la peine de prendre cette mesure. A noter que cette action n’entraînerait pas de décarbonation, elle s’attaquerait aux répercussions du réchauffement climatique et non à sa cause.

Le plan prévoit l’émission de particules microscopiques de dioxyde de soufre au-dessus des pôles. Cet élément bloquerait la lumière du soleil et protégerait les régions polaires de la chaleur du soleil.

Selon l’étude de Smith, avec 13 tonnes de dioxyde de soufre déposées dans cette région, à certaines périodes de l’année, la température pourrait chuter de 3,6 ºF.

Détracteurs du projet de réduction du réchauffement climatique

Tout le monde n’est pas d’accord avec l’idée de Smith. Certains chercheurs consultés par Sky News ont fait valoir que la protection solaire peut avoir des conséquences imprévues, notamment des effets négatifs sur les systèmes agricoles.

Une idée similaire a été proposée par un groupe de chercheurs de Harvard, mais au lieu d’utiliser des avions, ils ont suggéré que des ballons météorologiques collectent des données préliminaires sur le nord de la Suède pour une première expérience. Cependant, même cette décision a suscité la controverse.

« Si l’équation risques-avantages était payante, ce serait aux pôles », a déclaré Smith. Il affirme que toute idée visant à modifier la température de la Terre « serait dans l’intérêt commun de toute l’humanité ».

Via : l’octet

