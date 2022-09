La boule de feu repérée dans le ciel du Royaume-Uni n’était pas un satellite Starlink

Les experts de Meteor Network qui l’ont examiné ont exclu qu’il s’agissait de débris spatiaux.

La boule de feu repérée dans le ciel d’Ecosse / Twitter

Le jaune du bolide repéré dans la nuit du mercredi 14 septembre dans le ciel d’Ecosse et d’Irlande du Nord est enfin résolu. Les experts du UK Meteor Network, le réseau britannique de caméras de détection, ont définitivement écarté l’hypothèse de débris spatiaux, dont celle d’un déploiement d’un satellite Elon Musk Starlink, initialement relevée en fonction de la vitesse à laquelle la boule de feu a percé l’atmosphère terrestre. En effet, une vérification des données a montré qu’aucun des satellites du programme Space X ne s’est approché du Royaume-Uni, laissant croire aux experts que « aucun déchet spatial connu ou désorbitation de satellite ne pourrait expliquer la boule de feu« .

Quelle était la boule de feu aperçue au Royaume-Uni

Le réexamen des données a indiqué que l’objet, qui a été vu brûler dans l’atmosphère pendant environ 20 secondes, était « certainement un météore», comme annoncé par le UK Meteor Network. « Il a atterri sur une orbite d’astéroïde et est entré dans l’atmosphère à 14,2 km/s – a tweeté le réseau britannique -. La partie observée de la trajectoire a parcouru plus de 300 km. Si une météorite tombait, elle finirait dans l’océan« .

Grâce également à la contribution de Denis Vita, chercheur post-doctoral en Physique des Météores à l’Université Western, Canada, le groupe d’experts a également déclaré que « il est maintenant sûr à 100 % qu’il s’agissait d’un petit fragment d’astéroïde« .

Il s’agissait donc d’un « objet naturel”, De quoi ne pas s’inquiéter, comme le souligne également le Dr Aine O’Brien de l’Université de Glasgow et membre de la UK Fireball Alliance, l’organisme qui s’occupe de la récupération des météorites au Royaume-Uni. « C’est juste une chose merveilleuse et magnifique. On observe souvent des étoiles filantes, des météores » a précisé O’Brien, ajoutant que c’était simplement « fortune« Que les conditions météorologiques et le moment de la boule de feu signifiaient que de nombreuses personnes pouvaient voir la traînée de feu et l’enregistrer.

Quant à une éventuelle reprise, cependant, les données montrent que «très probablement l’objet naturel est tombé de l’océan Atlantique, quelque part au nord de Londonderry et à l’ouest d’Islay» L’organisme a précisé, remerciant tous ceux qui ont envoyé des rapports.