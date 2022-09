Mars : Perseverance collecte des échantillons riches en composés organiques

La recherche de signes de vie sur Mars par Perseverance a considérablement augmenté. Ces derniers mois, le rover a exploré les vestiges d’un ancien delta fluvial à l’intérieur du cratère Jezero, qui abritait un grand lac il y a des milliards d’années.

La présence de ce delta est l’une des principales raisons pour lesquelles la NASA a envoyé le rover de la taille d’une voiture à Jezero, le site répondant aux attentes jusqu’à présent, selon les membres de l’équipe de la mission.

Persévérance a recueilli quatre échantillons de la formation du delta depuis début juillet. Tous les quatre ont été forés dans des roches qui montrent que cette partie de Mars aurait probablement pu abriter des organismes semblables à la Terre dans le passé, et pourrait même conserver des signes d’une telle vie microbienne.

« Les roches que nous étudions dans le delta ont la plus forte concentration de matière organique que nous ayons jamais trouvée lors de la mission », a déclaré jeudi le scientifique du projet Ken Farley du California Institute of Technology de Pasadena, aux États-Unis, lors d’une conférence de presse. ( 15).

« Et, bien sûr, les molécules organiques sont les éléments constitutifs de la vie. Donc tout cela est très intéressant, car on a des roches qui se sont déposées en milieu habitable dans un lac qui transporte de la matière organique », a-t-il ajouté.

Une caractéristique delta que Persévérance a récemment expérimentée et étudiée, un rocher de 0,9 mètre de large que l’équipe appelle Wildcat Ridge, est particulièrement intrigante. Wildcat est un mudstone à grain fin qui s’est probablement formé au fond de l’ancien lac Jezero, ont déclaré les membres de l’équipe.

Les échantillons de cratère sur Mars sont riches en composés organiques

L’instrument SHERLOC (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals) de Perseverance a révélé que la roche regorge de matières organiques, qui sont spatialement associées à des minéraux contenant du soufre appelés sulfates.

« Cette corrélation suggère que lorsque le lac s’est évaporé, les sulfates et les matières organiques se sont déposés, préservés et concentrés dans cette zone », a déclaré Sunanda Sharma, scientifique de SHERLOC, du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud, aux États-Unis, lors du collectif.

«Sur Terre, les dépôts de sulfate sont connus pour conserver les matières organiques et peuvent abriter des signes de vie, appelés biosignatures. Cela fait de ces échantillons et de cet ensemble d’observations parmi les plus intrigants que nous ayons faits jusqu’à présent sur la mission et remplit une partie de l’excitation que l’équipe avait alors que nous approchions de l’avant du delta. »

La biosignature dans les échantillons de Mars sera difficile à prouver

Farley et Sharma ont toutefois souligné que ces composés martiens ne peuvent pas être considérés comme des biosignatures. Les matières organiques peuvent être générées et placées par des processus purement géologiques et les données collectées par Perseverance jusqu’à présent n’en disent pas assez sur le scénario source pour établir une connexion.

En effet, il sera très difficile pour l’équipe de la mission de faire une telle détermination en utilisant uniquement les observations du rover, selon Farley, car la tâche est complexe et la charge de la preuve qu’une prétendue détection de vie extraterrestre doit rencontrer est trop élevée. Cette réalité est incarnée dans la conception de la mission de Persévérance.