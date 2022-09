Fusion nucléaire : la Chine va construire un méga laboratoire pour développer la technologie

La Chine a approuvé la construction d’un méga laboratoire qui produira de l’énergie par fusion nucléaire. Le gouvernement prévoit d’achever le projet d’ici 2025. Lorsqu’elle sera opérationnelle, la centrale produira 50 millions d’ampères d’électricité, soit deux fois plus que l’équipement le plus puissant de ce type, la soi-disant « Z Machine », exploitée par les États-Unis.

Les plans ont été annoncés vendredi dernier (9) par Peng Xianjue, professeur à Académie chinoise d’ingénierie physique (CAEP) et l’un des principaux experts du pays en matière d’armes nucléaires.

la fusion nucléaire

Le processus de fusion nucléaire consiste à forcer deux noyaux atomiques ensemble dans des conditions intenses, créant ainsi un seul noyau plus lourd. Cependant, leur masse n’est pas égale à la somme des masses des noyaux d’origine, de sorte que le poids « restant » est converti en énergie.

Selon le South China Morning Post, le professeur a déclaré dans sa présentation que les chercheurs chinois avaient l’intention de créer une réaction de fusion nucléaire grâce à une charge électrique si puissante qu’elle serait capable de fusionner deux types d’isotopes de l’hydrogène, le deutérium et le tritium. Ce processus peut libérer une énorme quantité d’énergie qui sera convertie en électricité.

« L’allumage par fusion est un grand trésor de la science et de la technologie dans le monde d’aujourd’hui », déclare Peng.

Représentation schématique d’une fusion nucléaire | Crédit : .

Les scientifiques du monde entier tentent de développer une centrale à fusion nucléaire fonctionnelle depuis des décennies. Bien que la fusion ait déjà été réalisée avec succès en laboratoire, il n’a pas encore été possible de générer plus d’énergie électrique par le procédé qu’il n’en faut pour le déclencher afin de rendre l’opération commercialement viable.

Une fois ce problème surmonté, la fusion nucléaire promet d’être une source d’énergie propre et abondante.

l’approche chinoise

Le réacteur chinois, baptisé Z-FFR, sera le cœur du laboratoire qui sera construit dans la ville de Chengdu, capitale de la province méridionale du Sichuan. Selon le journal, l’équipement sera pleinement opérationnel en 2028 et deviendra commercialement viable à partir de 2035.

Il aura besoin de plusieurs condensateurs performants, ainsi que d’une chambre de réaction capable de résister à l’exposition à des milliers de chocs électriques explosifs chaque jour.

L’approche chinoise consistera en un mélange de processus de fusion nucléaire et de fission. Au lieu d’aller directement au réseau électrique, l’énergie produite par la fusion nucléaire alimentera un flux de particules qui atteindra des échantillons d’uranium et, par conséquent, déclenchera un processus de fission nucléaire – dans lequel les noyaux atomiques sont divisés – afin de produire encore plus plus d’énergie.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !