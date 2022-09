Bébé planète en devenir : un scientifique découvre la naissance d’une étoile

Une planète semblable à Neptune est en train de naître dans un disque protoplanétaire, composé d’anneaux de poussière et de gaz, d’une jeune étoile. L’astrophysicien Feng Long, qui a dirigé l’étude, a déclaré que « la détection directe de jeunes planètes est très difficile », peu de cas ont réussi.

Elle complète son discours en déclarant que l’enregistrement de la naissance de ces planètes, qui ont des données très faibles, est extrêmement difficile, car les épaisses couches de gaz et de poussière qui se forment autour des jeunes étoiles empêchent une vue complète de l’objet.

Long soutient que de nouvelles techniques de détection des planètes devraient être créées, car les observations sont généralement déroutantes et ne nous permettent pas de parvenir à une conclusion entièrement correcte rapidement et avec peu de données.

Le but de cette étude était d’analyser le disque protoplanétaire connu sous le nom de LkCa 15, situé à 518 années-lumière dans la constellation du Taureau. Cette recherche fait suite à des données et des preuves antérieures mises à disposition par des scientifiques de l’Observatoire ALMA au Chili.

En observant le disque, Long a identifié deux branches de matériau distinctes et brillantes à l’intérieur. En examinant le scénario avec des modèles informatiques pour démêler ce qui a causé l’accumulation de matière, le chercheur a vu que la taille et l’emplacement correspondaient au modèle qui détecte la présence d’une planète. « Nous constatons que ce matériau n’est pas seulement flottant, il est stable et a une préférence pour l’endroit où il veut être situé en fonction de la physique et des objets impliqués », explique Long.

Les méthodes de recherche de planètes doivent être perfectionnées

Les scientifiques ont déjà réussi à estimer la taille de la planète, on pense qu’elle a approximativement les dimensions de Neptune ou de Saturne, et qu’elle a environ un à trois millions d’années, c’est-à-dire une jeune planète en termes cosmiques.

Malheureusement, il n’a pas encore été possible d’obtenir des images directes de la petite planète en raison de certaines contraintes technologiques, mais Long pense que de nouvelles observations ALMA de LkCa 15 pourraient fournir des preuves supplémentaires à l’appui de cette découverte. Elle espère que sa nouvelle approche de détection des planètes sera utilisée par les astronomes à l’avenir. « La seule mise en garde est que [esse método] nécessite des données très profondes, car le signal est faible », a conclu le scientifique.

Via : Physique

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !