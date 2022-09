Des Ovnis En Ukraine ? Le Rapport Officiel Dit Oui

Un nouveau rapport de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine affirme que des ovnis (objets volants non identifiés) survolent la capitale Kiev.

Le document, publié dans la base de données arXiv, décrit les récentes mesures prises par les astronomes ukrainiens pour surveiller les objets rapides et à faible visibilité se déplaçant dans le ciel diurne au-dessus de la capitale et des régions avoisinantes. Les auteurs ont utilisé des caméras spécialement calibrées dans deux stations météorologiques à Kiev et Vinarivka, avec lesquelles ils ont observé une variété d’objets qui « ne peuvent pas être scientifiquement identifiés comme des phénomènes naturels », selon le rapport.

Une agence de renseignement américaine spécule que ces ovnis sont des outils militaires ennemis qui se comportent de manière trop fugace pour être identifiés, étant donné la guerre que la Russie mène avec le pays depuis février de cette année.

OVNIS dans le ciel de Kiev

« Nous avons observé un nombre important d’objets dont la nature n’est pas claire », a écrit l’équipe d’astronomes. « On les voit partout. »

L’équipe a divisé ses observations en deux catégories d’OVNIS : « cosmiques » et « fantômes ». Les premiers sont des objets lumineux qui émettent une lueur plus forte que le ciel en arrière-plan. Ils portent le nom d’oiseaux, tels que «faucon» et «aigle», et ont été observés volant seuls et en escadrons.

Les fantômes, en revanche, sont des objets sombres qui apparaissent complètement noirs, comme s’ils absorbaient toute la lumière qui leur tombait dessus. En comparant les observations des deux observatoires impliqués dans l’étude, les chercheurs ont estimé que les fantômes mesurent de 3 à 12 mètres de diamètre et se déplacent à des vitesses allant jusqu’à 53 000 km/h. A titre de comparaison, un missile balistique intercontinental atteint la barre des 24 000 km/h.

Les chercheurs n’ont pas spéculé sur la nature de ces ovnis, car leur rapport se concentre sur les méthodes et les calculs utilisés pour détecter ces objets. Cependant, selon un autre rapport du Bureau américain du directeur du renseignement national (ODNI) publié en 2021, il est probable que certaines d’entre elles soient « des technologies déployées par la Chine, la Russie, un autre pays ou une entité non gouvernementale ». gouvernement. »

Selon le rapport de l’ODNI, d’autres explications possibles des ovnis incluent des objets aériens plus courants tels que des oiseaux et des ballons ou des phénomènes atmosphériques tels que des cristaux de glace.

Ni l’Ukraine ni les États-Unis ne soupçonnent qu’ils sont des visiteurs extraterrestres.

