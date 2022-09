La piste satellite Starlink et les aurores boréales sont enregistrées simultanément; voir la vidéo

Le groupe de touristes Aurora Chasers a pris contact avec un double événement dans le ciel de l’Alaska, aux États-Unis. En plus de voir l’objet de recherche lui-même, les aurores, il a été témoin d’une traînée de satellites de Starlink, le fournisseur Internet de SpaceX, traversant le site.

Dans une interview accordée à SpaceWeather.com, le guide touristique Ronn Murray, qui vit dans la campagne de l’Alaska, a commenté que le passage était simultané : « C’était vraiment magnifique ». Lui et sa femme, Marketa Murray, ont réussi à filmer le double événement pour montrer des amis et partager le moment sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, Murray a déclaré qu’il souhaitait depuis longtemps louer le service haut débit de Starlink, qui vise à acheminer le signal Internet vers des endroits éloignés, et bien qu’il ne soit pas encore disponible, il a au moins vu les satellites du fournisseur dans le ciel.

Les objets qui ont traversé l’Alaska ont été lancés fin août, directement depuis la Vandenberg Space Force Base en Californie. Les appareils présentés dans la vidéo n’étaient pas encore sur leur orbite opérationnelle, à une altitude de 600 kilomètres. A cette époque, l’altitude à laquelle ils se trouvaient était d’environ 320 kilomètres, un peu plus basse que celle à laquelle se trouve la Station spatiale internationale.

Interférence des satellites dans l’observation du ciel

O Apparence numérique a récemment publié un article qui souligne l’inquiétude de la communauté astronomique, ces dernières années, avec les actions de Starlink. Les chercheurs pensent que le grand nombre d’objets peut interférer avec une vue dégagée du ciel, principalement à cause de la luminosité des structures. SpaceX a déjà déclaré qu’il prenait des mesures pour réduire la taille des satellites individuels, mais l’inquiétude demeure, en particulier compte tenu du rythme des lancements de satellites SpaceX.

Plus de 3 200 satellites ont déjà été lancés dans l’espace et, pour l’instant, la société a l’autorisation d’envoyer jusqu’à 12 000 unités. SpaceX a demandé à un régulateur international d’étendre cette limite à plus de 30 000.

Ces objets, situés si près de la Terre, peuvent « facilement éclipser une étoile de première magnitude », écrit SpaceWeather.com. Selon les critiques, même avec le gain d’altitude, ils sont toujours visibles par les télescopes à grand champ sous forme de bandes et peuvent interférer avec les observations d’astéroïdes et d’autres formes d’astronomie.

