Des chercheurs découvrent des « poissons extraterrestres » dans les profondeurs de l’océan au large des côtes brésiliennes

Des équipes de chercheurs de trois universités fédérales brésiliennes (UFRPE, UFPE et UFRJ) ont découvert des espèces de poissons bizarres dans les profondeurs des mers brésiliennes. Les créatures d’apparence extraterrestre habitent la soi-disant «zone mésopélagique», qui s’étend de 200 à 1000 mètres sous la surface de l’eau.

Au total, les scientifiques ont rencontré 200 espèces de poissons, dont huit étaient auparavant inconnues et 50 autres n’avaient jamais été vues dans les eaux brésiliennes. Selon une étude publiée par les chercheurs, ils sont essentiels pour les écosystèmes auxquels ils appartiennent, jouant des rôles tels que la séquestration du carbone, qui consiste à éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère, ce qui contribue au maintien du climat de la Terre.

« Les écosystèmes marins sont essentiels à la survie de milliers d’espèces, y compris les humains. Cependant, ils sont impactés de plusieurs manières. Par exemple : changement climatique, pollution et destruction de l’habitat, etc. Ils ont besoin d’être protégés. Mais il n’est pas possible de protéger ce que nous ne connaissons pas. Par conséquent, le travail récemment publié est important car il augmente les connaissances sur l’un des écosystèmes les plus grands et les moins connus au monde, permettant des initiatives de conservation et de développement durable », déclare Leandro Nolé, professeur à l’Université rurale fédérale de Pernambuco (UFRPE), dans une interview à Echo Uol.

Poisson mésopélagique

Les poissons qui habitent la zone mésopélagique sont connus pour vivre dans les profondeurs océaniques pendant la journée et effectuer des migrations quotidiennes vers la surface la nuit. De plus, ils font partie des vertébrés les plus abondants au monde.

Ils sont capables de survivre aux conditions inhospitalières de la mer profonde grâce à certaines adaptations spéciales, telles que la bioluminescence (la capacité de produire leur propre lumière), des systèmes visuels avancés qui leur permettent de voir dans l’obscurité, ainsi qu’un faible métabolisme et haute tolérance aux changements de l’environnement. . Leurs apparences bizarres ne sont rien de plus que le reflet de ces adaptations.

Le voyage vertical que ces poissons effectuent quotidiennement implique des milliards d’individus et constitue la plus grande migration de la planète. Pendant la journée, ces animaux restent dans les profondeurs pour se cacher des prédateurs potentiels, tandis que la nuit, ils montent pour chercher de la nourriture.