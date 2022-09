L’astronaute de l’ESA est la première femme européenne de l’histoire à prendre le commandement de la Station spatiale

Le 28, l’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA), Samantha Cristoforetti, sera officiellement le commandant de la Station spatiale internationale (ISS). En prenant ce poste, elle deviendra la première femme européenne à remplir le rôle de commandant d’équipage de l’ISS.

La cérémonie, qui comprend la remise symbolique de la clé de l’ancien commandant à l’actuel commandant, sera retransmise en direct depuis la Station spatiale internationale sur la Web TV de l’ESA. Actuellement, le poste de commandant est occupé par le cosmonaute russe Oleg Artemyev, qui a publié une vidéo sur Instagram célébrant le bicentenaire de l’indépendance du Brésil.

Cristoforetti a précédemment occupé le poste de chef du segment orbital des États-Unis (USOS) lors de la mission Minerva en avril de cette année. À cette occasion, elle a supervisé les activités des modules et composantes nord-américain, européen, japonais et canadien, en plus des composantes propres de la Station.

Désormais, avec ce nouveau défi, l’astronaute deviendra le cinquième commandant européen de la station spatiale et suivra les traces d’autres astronautes de l’ESA tels que Frank De Winne, Alexander Gerst, Luca Parmitano et Thomas Pesquet. Elle se dit désireuse de mettre en pratique les « connaissances qu’elle a acquises au cours de ses expériences sur Terre et dans l’Espace ». De plus, elle espère « diriger une équipe très compétente en orbite ».

Image : Samantha Cristoforetti sera la première femme européenne à occuper le poste de commandant de l’ISS. Crédits : ESA

Le directeur général de l’ESA, Josef Aschbacher, partage lui-même le point de vue de Samantha. « La sélection de Samantha comme commandante démontre clairement la confiance et la valeur que nos partenaires internationaux accordent aux astronautes de l’ESA. Au cours de sa mission Minerva, elle a grandement contribué aux succès scientifiques et opérationnels de la Station, et je prédis qu’elle continuera de prospérer sous son commandement.

Qu’attend-on de ceux qui occupent ce poste ?

Qui décide quelles personnes occuperont le poste de commandant, ce sont les représentants de chaque agence spatiale. Il s’agit d’une décision conjointe prise par la NASA (États-Unis), Roscosmos (Russie), JAXA (Japon), ESA (Europe), CSA (Canada) et ESA (Europe).

Le commandant est essentiel au succès continu de la Station spatiale, car il est responsable des performances et du bien-être de l’équipage en orbite. Il appartient au commandant de maintenir une communication efficace avec les équipes au sol et de coordonner la réponse de l’équipage en cas d’urgence.

Le directeur du Centre européen des astronautes et responsable du programme ISS, Frank De Winne, a déclaré : « Samantha maintient notre entière approbation pour remplir cet important rôle de leadership. Il ne fait aucun doute que son leadership assurera le succès continu de la mission.

Via : ESA

