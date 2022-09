Des images satellites montrent des incendies de forêt dévastateurs aux États-Unis

De nouvelles images satellites montrent l’ampleur des incendies de forêt qui font rage dans les États américains de Washington et de l’Oregon. Dans ce dernier, l’incendie qui fait rage dans la forêt nationale de Willamette est le plus important d’environ deux douzaines d’incendies actifs dans la région.

Des satellites ont suivi les flammes dans la forêt alors qu’elles couvraient une superficie de 90 km². Une image capturée par la NASA samedi (10) montre la fumée de l’incendie se propageant le long de la côte ouest des États-Unis et avançant dans l’océan Pacifique. Des niveaux élevés de pollution de l’air ont été observés à Portland, la capitale de l’Oregon, réduisant la qualité de l’air à la catégorie « très malsaine », selon un communiqué de la NASA.

Image satellite d’un feu de forêt faisant rage dans l’Oregon | Crédit : Planète.

incendie à Washington

Un incendie plus petit frappe l’État de Washington – à ne pas confondre avec Washington DC, la capitale fédérale des États-Unis, qui se trouve de l’autre côté du pays – et génère des nuages ​​de fumée également visibles depuis l’espace. L’incendie, qui a commencé le week-end dernier dans la région des Cascades, pollue l’air dans et autour de la capitale Seattle.

Ses flammes ont englouti une superficie de 32 km² en une seule journée à l’aide d’un système de forts vents à basse pression venant de l’océan Pacifique, selon la NASA.