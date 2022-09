Comprendre la différence entre le cerveau humain et néandertalien

Une nouvelle étude publiée dans Science offre un indice sur la raison pour laquelle les Néandertaliens, une espèce qui vivait en Europe, ne sont plus parmi nous. Apparemment, il existe une mutation génétique chez Homo sapiens qui a permis le développement de plus de neurones dans le néocortex. Cette zone est responsable de la cognition.

Bien que l’Homo sapiens soit la seule espèce humaine restante sur Terre aujourd’hui, il y a des milliers d’années, la planète a été témoin de la coexistence de représentants de neuf autres espèces humaines. Cette réduction est un motif d’interrogation de la part de la communauté scientifique, qui a cherché à tenter de comprendre ce qui est arrivé aux autres humains.

Connu sous le nom de TKTL1, le gène diffère de la version néandertalienne par un seul bloc de construction d’acides aminés. Tous les êtres humains modernes sont dotés de ce changement. Cependant, ceux qui ont disparu, comme les Néandertaliens, les Dénisoviens et d’autres primates, ne portaient pas la mutation.

On ne sait pas encore exactement si ce changement interfère avec la production de meilleurs outils, d’armes, d’un langage, d’un art, d’un symbolisme adéquats ou encore de meilleurs cerveaux, caractéristiques évolutives qui ont théoriquement assuré la survie d’Homo sapiens par rapport aux autres espèces.

Un acide aminé spécifique a favorisé le trait évolutif positif

Dans cette étude, les chercheurs ont inséré à la fois la version de TKTL1 trouvée chez les Néandertaliens et la version trouvée chez les humains modernes, dans des rongeurs en développement. Ceux qui ont reçu le gène de Néandertal ont produit moins de cellules progénitrices, qui donnent naissance aux neurones. Pour voir si le développement serait différent chez l’homme, les chercheurs ont décidé d’utiliser le gène TKTL1 dans le tissu cérébral du fœtus humain. Le résultat était le même : moins de cellules progénitrices.

Lorsqu’ils ont appliqué le gène à un système cérébral légèrement plus complexe, composé de mini-structures cérébrales développées en laboratoire et créées à partir de cellules souches humaines, le même schéma s’est répété. Le neurobiologiste de l’Université de Liège, Rodrigo Pérez Ortega, a déclaré que « cette découverte est vraiment une avancée », car elle montre qu' »un seul changement d’acide aminé est extrêmement important et engendre des conséquences incroyables par rapport au cerveau ».

Des études sur 96 autres différences génétiques

Selon le Times, alors qu’un cerveau avec plus de neurones n’entraîne pas nécessairement une intelligence supérieure, les résultats peuvent indiquer qu’un changement dans la structure cérébrale a eu des répercussions cognitives bénéfiques qui ont assuré la survie de l’espèce.

Afin de compléter ce résultat, les scientifiques doivent poursuivre leurs recherches sur les 96 autres différences trouvées entre les génomes humain et néandertalien qui modifient la structure d’une protéine.

Via : Smithsonian

