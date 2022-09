L’humanité peut être menacée par l’Intelligence Artificielle ; comprendre

Un article écrit par des chercheurs de Google Deepmind et de l’Université d’Oxford, publié dans AI Magazine, a souligné qu’il y a des chances que l’humanité prenne fin à cause de l’intelligence artificielle (IA).

Comme le soutiennent les auteurs de l’article, « les machines seront éventuellement incitées à enfreindre les règles que leurs créateurs ont établies pour concourir pour des ressources ou une énergie limitées ». Par conséquent, la prudence s’impose en la matière.

Michael Cohen, étudiant en ingénierie à l’Université d’Oxford et co-auteur de l’article, a tweeté que « les conclusions de cette analyse sont plus crédibles que celles publiées précédemment, car ce n’est pas quelque chose de possible, mais de probable ».

L’article considère même que l’humanité pourrait être considérée comme une récompense pour des « dispositifs débraillés » super avancés. Suivant ce même raisonnement, Cohen a déclaré, dans une interview avec Motherboard, que « dans un monde aux ressources infinies, je serais extrêmement incertain de ce qui se passerait », cependant, ajoute-t-il, « dans un monde aux ressources finies, il y a de la concurrence inévitable par ces ressources ».

L’humanité par un fil

Ce scénario est inquiétant pour l’avenir de l’humanité. Cohen, co-auteur de l’article, affirme que « s’il y a une menace et qu’il y a de la concurrence, alors tout ce qui est à la portée de l’IA sera fait pour qu’elle puisse gagner ».

C’est un scénario vraiment sombre que de plus en plus de chercheurs mettent en garde ces dernières années. Par conséquent, la recommandation est que l’humanité procède avec prudence dans le domaine de l’IA, car les conséquences peuvent être catastrophiques si les données tombent entre de mauvaises mains.

Via : l’octet

