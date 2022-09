Vie extraterrestre : comprendre comment les signes de la technologie peuvent indiquer l’existence d’extraterrestres

Les scientifiques sont presque certains que l’humanité n’est pas seule dans l’Univers. Pour eux, si la vie a émergé sur Terre, elle a probablement émergé aussi ailleurs. Cependant, cela ne indique pas que nous rencontrerons des êtres extraterrestres, car l’univers est vaste et nous n’avons pas encore exploré même la pointe de cet iceberg. Malgré les difficultés, il existe plusieurs projets de recherche axés sur la recherche de preuves de la vie sur d’autres planètes, principalement à la recherche de techno-signatures. Comprendre comment cela fonctionne.

La techno-signature est la preuve de la technologie utilisée par des êtres intelligents sur d’autres planètes. Un exemple de ceci est les ondes radio utilisées dans la communication. Les signaux produits dans ce cas sont très différents des ondes radio émises par des objets cosmiques, comme une étoile, situés quelque part dans l’espace.

Les chercheurs pensent que les extraterrestres ont créé une sorte de communication radio, d’où l’investissement dans la recherche de ces signaux. Tout type de preuve à cet effet peut relever de la recherche d’intelligence extraterrestre (SETI). Plusieurs signes ont déjà été trouvés, cependant, aucun n’a été confirmé.

En général, les efforts SETI sont généralement dirigés par des organisations telles que le SETI Institute et Breakthrough Listen. De nombreux scientifiques citoyens collaborent également avec le projet et jouent un rôle clé dans l’analyse des données collectées.

À une occasion, l’astronome Jill Tarter a déclaré que « si vous preniez un verre d’eau de l’océan et cherchiez des poissons, vous n’en trouveriez probablement pas », la même chose peut s’appliquer à la recherche d’une vie intelligente au-delà de la Terre. Heureusement, à mesure que les scientifiques passent plus de temps à chercher, la technologie s’améliore et les chances de détection augmentent.

En cours de route, les chercheurs rencontrent des difficultés dans la recherche de la vie extraterrestre. Parmi eux se trouve la définition de la taille du système solaire lui-même. Alors que Neptune orbite autour du Soleil à une distance moyenne de 30 UA, le nuage d’Oort peut s’étendre jusqu’à 100 000 UA du Soleil. La différence générée pour le périmètre de recherche se chiffre en milliards.

Un autre défi est lié au paradoxe de Fermi. Il considère que si les extraterrestres existent, apparemment ils ne veulent pas être trouvés. Cette affirmation découle du fait que les artefacts éventuellement produits par ces individus sont soit inertes, leur technologie est indétectable par nous, soit ils ne sont tout simplement pas là.

En juillet 2021, le projet Galileo a été perpétré par les chercheurs de l’Université de Harvard Avi Loeb et Frank Laukien. Il représente la première initiative de recherche scientifique visant à trouver des artefacts astro-archéologiques près de la Terre.

L’équipe Galileo s’est publiquement engagée à ne tester que des hypothèses « physiques connues » et à n’analyser que de nouvelles données sur la vie extraterrestre. Par ailleurs, ils ont déclaré que le projet collectera et analysera les données de manière fiable et reproductible, en partageant ouvertement ce qui a été analysé et des conclusions testables. D’un point de vue scientifique, c’est la conduite et la norme attendues dans ce type de recherche.

Il existe trois principaux axes d’observation du projet Galileo. Le premier recherchera dans Images of Unidentified Aerial Phenomena (UAP). L’équipe a structuré le projet, construit et déployé ses propres équipements d’observation et d’intelligence artificielle pour collecter et interpréter les données.

Le deuxième axe portera sur la Rencontre avec les futurs Objets Interstellaires (ISO) traversant le Système Solaire tels que Oumuamua et 2I/Borisov, à partir de la récupération de fragments d’objets interstellaires entrés en collision avec la Terre, tels que CNEOS 2014-01-08 qui a frappé la côte de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Enfin, en 2023, l’observatoire Vera C. Rubin entrera en service et permettra la recherche de petits satellites extraterrestres pouvant orbiter autour de la Terre. Alors que SETI recherche des signaux radio, le projet Galileo vise à trouver des objets interstellaires. Les deux domaines sont difficiles et nécessiteront de nombreuses capacités technologiques et humaines dans la recherche et l’interprétation des données.

Via : Alerte scientifique

