Parce que les experts demandent de limiter la vente des médicaments à base de paracétamol

Le mésusage de ces médicaments, augmenté de façon exponentielle avec la pandémie de Covid, peut être dangereux pour la santé. Voici ce que vous devez savoir sur les risques de surdosage.

Comprimés de paracétamol / Getty

Bien qu’ils puissent être achetés sans ordonnance, les médicaments à base d’acétaminophène, comme tous les médicaments, peuvent avoir des effets secondaires et, s’ils sont mal utilisés ou abusés, ils peuvent être dangereux pour la santé. Pour attirer l’attention sur leur vente gratuite, qui a connu une croissance exponentielle avec la pandémie de Covid, c’est un rapport d’experts indépendants publié par la Therapeutics Goods Administration, l’autorité de réglementation des médicaments en Australie, qui a trouvé un « augmentation inquiétante« Du mésusage du paracétamol dans le pays, notamment chez les adolescents et les jeunes adultes et plus fréquemment chez les femmes et les filles. Le plus grand risque, selon les experts, provient d’une surdose, qui cause 40 à 50 décès chaque année en Australie, dont environ la moitié sont dus à une insuffisance hépatique. Cela ne indique pas que l’acétaminophène est un médicament dangereux, mais une utilisation abusive à grande échelle pose un risque pour la santé des citoyens.

Qu’est-ce que l’acétaminophène et quand est-il dangereux

Le paracétamol est un médicament appartenant à la classe des antipyrétiques et des analgésiques parmi les plus utilisés au monde (parmi les cinquante premiers également en France) et son profil d’innocuité et de tolérabilité est bien établi, même chez les enfants. Il est utilisé pour le traitement des douleurs légères à modérées associées aux maux de tête, aux maux de dents, aux menstruations, aux syndromes du rhume, aux maux de dos, à l’arthrose et à la fièvre. Les effets indésirables possibles, à la posologie recommandée, sont modestes et rarement observés et comprennent essentiellement des éruptions cutanées et des troubles hématologiques.

Cependant, du fait d’un mésusage, des cas de surdosage en paracétamol »représentent la majorité des hospitalisations pour empoisonnement chez les personnes de plus de 10 ans – indique le rapport -. Les augmentations ont été les plus marquées chez les personnes âgées de 10 à 24 ans et chez les femmes, qui représentaient les deux tiers des hospitalisations.« .

L’empoisonnement au paracétamol et, plus précisément, le surdosage intentionnel est « 2 à 3 fois plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes, avec une augmentation significative des événements impliquant des adolescents sur la période 2019-2021« Et est actuellement »presque deux fois plus fréquent qu’un surdosage involontaire« .

Les risques de surdosage de paracétamol

Les taux de survie après une surdose d’acétaminophène sont excellents, mais « uniquement en cas de demande de soins médicaux dans les six heures« Les experts précisent. Sinon, il existe un risque sérieux de lésions hépatiques et parfois de mort.

Le rapport australien a également révélé qu’une surdose intentionnelle chez les jeunes est liée à la disponibilité du paracétamol à la maison et que la possibilité de l’acheter sans ordonnance a contribué à l’empoisonnement. Les cas les plus graves sont survenus après l’ingestion d’acétaminophène à libération modifiée par rapport à l’acétaminophène à libération immédiate, car les comprimés à libération modifiée contiennent une dose plus élevée qui est lentement libérée dans l’organisme pendant plusieurs heures. Par conséquent, les auteurs du rapport ont recommandé « sensibiliser à la sécurité du stockage des médicaments et réduire les stocks de médicaments indésirables à domicile » et de « limiter l’achat d’acétaminophène sans ordonnance aux adultes de 18 ans et plus« .

Quant à l’acétaminophène à libération modifiée – actuellement disponible en vente libre en Australie mais interdit en Europe, où sa vente a été suspendue en 2017 en raison d’un risque de surdosage – le rapport recommande de ne rendre ce médicament disponible que sur ordonnance. .