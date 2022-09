Des images des restes de la supernova aident à comprendre la mort de l’étoile

Lorsqu’une étoile massive atteint la fin de sa vie, elle explose dans un éclat de lumière brillant, connu sous le nom de supernova. Ces violentes explosions stellaires laissent derrière elles des restes colorés de matière.

Un de ces restes de supernova, appelé SNR 0519-69.0, est le reste d’une explosion d’étoile naine blanche il y a plusieurs centaines d’années, de notre point de vue sur Terre.

Il est situé à 160 000 années-lumière de la Terre dans une galaxie naine qui orbite autour de la Voie Lactée, le Grand Nuage de Magellan et a été capturé par les télescopes de la NASA. L’article a été publié dans Astrophysical Journal.

En utilisant les données de l’observatoire à rayons X Chandra, du télescope Hubble et du télescope Spitzer (retiré en 2020), les chercheurs ont pu déterminer à peu près depuis combien de temps l’étoile du SNR 0519-69.0 a explosé et à quoi ressemblait son environnement cosmique à ce moment-là. , d’après une déclaration de Chandra.

« Ces données offrent aux scientifiques la possibilité de » rembobiner « le film de l’évolution stellaire qui s’est produite depuis lors et de découvrir quand cela a commencé », ont écrit les membres de l’équipe Chandra. SNR 0519-69.0, classée comme supernova de Type Ia, est le résultat de la capture de matière d’une étoile compagne par une étoile naine blanche atteignant une masse critique, ou fusionnant avec une autre naine blanche.

Les astronomes ont mesuré la vitesse du matériau dans l’onde de choc de l’explosion en comparant des images Hubble prises en 2010, 2011 et 2020, qui suggèrent que la lumière de l’explosion a frappé la Terre il y a environ 670 ans, voyageant à neuf millions de km/h.

Recréation de la supernova SNR 0519-69.0 à l’aide de données télescopiques (Image : X-ray – NASA/CXC/GSFC/BJ Williams et al. ; Optique – NASA/ESA/STScI)

Cependant, les données de Chandra et Spitzer suggèrent que le matériau de l’onde de choc a probablement ralenti après être entré en collision avec des nuages ​​​​denses de gaz environnants. Si tel est le cas, l’explosion initiale se serait produite il y a moins de 670 ans.

D’autres observations de Hubble aideront à déterminer exactement quand l’étoile a explosé, selon le communiqué. En utilisant les données des trois télescopes, les astronomes ont pu créer une image composite du SNR 0519-69.0, que la NASA a publiée lundi.

Les données de Chandra capturent les rayons X de la supernova avec des énergies basses, moyennes et élevées vues respectivement en vert, bleu et violet. Les données optiques de Hubble montrent le périmètre du reste en rouge, ainsi que les étoiles environnantes en blanc.

Les régions les plus brillantes des données de rayons X représentent un matériau se déplaçant plus lentement, tandis que les zones sans émission de rayons X sont associées à un matériau se déplaçant plus rapidement, selon le communiqué.

Avec des informations de l’espace

Image en vedette : Rayons X – NASA/CXC/GSFC/BJ Williams et al. ; Optique – NASA/ESA/STScI

