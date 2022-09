Un robot de livraison perce une scène de crime et laisse les flics perplexes

Un robot de livraison de nourriture a été repéré mardi dernier (13) à Los Angeles, aux États-Unis, « ignorant » une scène de crime et la traversant pour atteindre sa destination.

La vidéo partagée sur Twitter montre le gadget à quatre roues « balayant » le chemin puis laissant derrière lui plusieurs photographes légistes et traversant la fameuse bande jaune de la police, ce qui indique que la scène est une scène de crime. L’un des professionnels soulève même le châssis pour que le robot passe.

L’endroit était plein de policiers, qui, au premier abord, semblent ignorer la présence du petit garçon, mais après son passage, il est possible de voir que certains d’entre eux le regardaient choqués et perplexes. La situation montre que les robots de livraison autonomes doivent subir davantage d’ajustements pour agir efficacement dans des situations comme celle-ci et ne pas enfreindre les lois.