Le changement du magnétisme terrestre affecte l’aéroport de Cumbica

En raison d’un changement du magnétisme terrestre, l’aéroport de Cumbica, à Guarulhos (SP), a dû subir des changements opérationnels dans ses pistes, les plus touchées.

La modification du champ magnétique de notre planète a affecté les boussoles, qui sont importantes lors de l’atterrissage pour que les avions puissent mieux s’orienter dans la direction de la piste. De ce fait, la manière dont les débarquements sont effectués dans la région devait être modifiée.

Chaque piste de chaque aéroport a de grands chiffres peints sur la tête de lit, allant de 01 à 36. Ce sont l’angle que la boussole magnétique des avions marque divisé par dix, en commençant par le Nord. Le dernier nombre est généralement ignoré et, s’il est supérieur à cinq, il est arrondi.

Par conséquent, si une piste a la boussole pointée sur 090º, la numérotation sera 09, tandis que celle alignée sur 177º devient la piste 18.

S’il y a deux voies parallèles ou plus, les chiffres sont suivis de lettres, celle de gauche étant « L » pour gauche et celle de droite étant « R » pour droite. S’il y a une piste centrale, la lettre sera le « C », au centre.

Les changements de piste ont commencé dans la nuit du 7 septembre (Image : Reproduction/Twitter)

Changements à Cumbica

Cumbica a deux pistes, qui portaient les numéros 27 et 09, accompagnés des lettres L et R. Le changement du champ magnétique terrestre a fait modifier le Decea (Department of Airspace Control), qui est lié à la FAB (Brazilian Air Force) la dénomination des voies pour 10L/28R et 10R/28L.

Le changement a eu lieu du mercredi soir (7) au jeudi (8) et est en vigueur depuis lors. GRU Airport, le gestionnaire de l’aéroport, a déclaré que, depuis l’ouverture de l’espace, en 1985, c’est la première fois qu’un tel changement est nécessaire.

Le concessionnaire a également indiqué que les changements impliquent plus que de repeindre les bouts de piste, mais qu’il faut également modifier la documentation de navigation, les systèmes d’information sur le trafic aérien et la signalisation au sol des pistes et des patios.

Ces modifications de documents sont des références pour les pilotes et sont toujours consultées avant que les vols ne soient effectués, afin que le professionnel puisse rester au courant des mises à jour de l’aéroport.

La FAB a déclaré que le changement du champ magnétique « se produit lentement et, en moyenne, change d’un degré tous les dix ans ». Découvrez les changements de suivi ci-dessous :