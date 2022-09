Hubble enregistre une image de galaxies spirales qui semblent entrer en collision ; Voir

Le télescope spatial Hubble de la NASA a enregistré le moment exact où deux galaxies spirales semblent fusionner. Selon l’Agence spatiale européenne (ESA), cette impression n’est qu’une illusion d’optique, car les galaxies sont à une certaine distance les unes des autres.

Connues sous le nom de SDSS J1115331 et LEDA 2073461, les galaxies sont à plus d’un milliard d’années-lumière de la Terre, et si elles entrent en collision, la forme dans laquelle les deux sont susceptibles de se trouver ne serait plus la même, en raison des conditions de la fusion.

Selon un communiqué publié par l’ESA, cet alignement entre les deux galaxies est purement fortuit. De plus, ils n’interagissent pas entre eux. Cependant, il est indéniable que cette image offre une vue impressionnante de la galaxie la plus proche avec ses bras spiraux tendus de part et d’autre.

Image : Enregistrement de deux galaxies superposées réalisé par le télescope spatial Hubble. Crédits : ESA/Hubble & NASA, W. Keel

Cette photographie a été créée à partir d’observations effectuées dans le cadre du projet Galaxy Zoo de l’ESA. Le projet, qui a débuté en 2007, compte sur la collaboration de la science citoyenne, qui comprend des centaines de participants désireux d’aider à la classification des galaxies.

La science citoyenne à la recherche des galaxies

Le communiqué de l’ESA souligne l’importance de cette collaboration : « Ces volontaires classifient les galaxies, les imagent par des télescopes robotiques, et sont souvent les premiers à poser les yeux sur un objet astronomique. » Et il ajoute que les participants au projet Galaxy Zoo ont déjà aidé à découvrir toutes sortes d’objets cosmiques intéressants, des galaxies spirales inhabituelles aux corps célestes en collision.

Il convient de noter que l’ESA ouvre un vote public afin que les gens puissent choisir sur quels objets Hubble approfondira leurs observations et études, c’est une manière pour l’agence européenne de promouvoir l’interaction du public avec l’astronomie.

