Ce soir, la Lune occultera Uranus: comment et où voir le spectaculaire phénomène astronomique

A partir de 23h08 ce soir, Uranus sera occultée par la Lune pendant une heure. Voici tout ce qu’il faut savoir sur l’incontournable spectacle céleste.

Crédit : stellarium

Ce soir, nous pourrons admirer un merveilleux événement astronomique dans le ciel : la Lune qui cache Uranus. En termes très simples, le satellite de la Terre passera devant le disque du géant gelé très lointain, l’obscurcissant pendant environ une heure. Le phénomène est à la base une éclipse, mais prend le nom spécifique d’occultation lorsqu’il s’agit d’un grand corps céleste qui en recouvre un autre sensiblement plus petit. On ne parle évidemment que de dimensions apparentes, liées à la distance et à l’observation sur la voûte céleste. Qu’il suffise de dire qu’Uranus a un diamètre de plus de 50 000 kilomètres, tandis que la Lune s’arrête à un peu moins de 3 500 ; mais la planète est située à environ 3 milliards de kilomètres de nous, tandis que la Lune est en moyenne à 384 000 kilomètres de la Terre. Cela le rend beaucoup plus « encombrant » au firmament. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas manquer l’événement de ce soir.

Quand voir l’occultation d’Uranus

L’occultation d’Uranus commencera à 23h08 précises (heure de Nice), lorsque le petit disque de la planète commencera à disparaître derrière celui de la Lune. Cependant, l’événement ne sera pas visible à l’œil nu, mais des jumelles ou un petit télescope suffiront pour l’apprécier, comme l’a précisé l’astrophysicien Gianluca Masi, directeur scientifique du Virtual Telescope Project (VTP) et conservateur du Planétarium de Nice. . La raison est simple; la très lointaine Uranus peut être observée à l’œil nu dans certaines circonstances et uniquement dans des ciels très sombres, c’est-à-dire sans pollution lumineuse, étant à la limite de l’observabilité pour l’œil humain. Ce soir, cependant, il ne serait même pas visible depuis le désert d’Atacama, connu pour avoir l’un des plus beaux ciels nocturnes du monde (ce n’est pas un hasard si l’on y trouve de nombreux observatoires astronomiques internationaux). Cela est dû au fait que seulement quatre jours se sont écoulés depuis la phase de pleine lune, la soi-disant «pleine lune de la récolte», de sorte que le disque lunaire est toujours très brillant (avec une phase supérieure à 75%, comme indiqué par Masi ). La luminosité remarquable de la Lune – dont on se souvient être celle réfléchie du Soleil – annule irrémédiablement la très faible lumière d’Uranus, qui déjà dans des conditions d’observabilité exceptionnelle apparaîtrait à nos yeux comme un très faible point lumineux. La seule façon de voir Uranus ce soir est donc à travers un instrument optique dédié. Une fois caché, le géant gelé allongé sur le côté restera caché derrière le disque lunaire pendant une heure, jusqu’à peu après minuit le lendemain, lorsqu’il réapparaîtra du côté obscur opposé.

Une reconstruction du phénomène pour Nice, également valable pour le reste de de France avec une précision moyenne. 1 crédit

La sortie sera bien plus agréable que l’entrée, comme le précise Masi. « Le début de l’occultation – dit le scientifique – sera plus difficile à saisir, car il implique le bord lumineux (oriental) gênant de la Lune, tandis que sa conclusion aura lieu du côté obscur, il sera donc plus facile de voir (même si ce n’est pas le cas, il sera facile pour le profane de savoir exactement de quel point sur le bord lunaire sombre la planète réémergera). Comme Uranus présente un petit disque, la planète va peu à peu disparaître et réapparaître, grâce à la lente progression de la Lune dans le ciel, on assistera donc à une sorte d’évanouissement de sa luminosité, en l’espace d’une dizaine de secondes : un spectacle vraiment fascinant circonstance « .

La position de la Lune et d’Uranus à 23h08 aujourd’hui. Crédit : Stellarium

Où voir la Lune occultant Uranus

A 23h08, lorsque l’occultation commencera, la Lune sera à l’Est, pas très haut à l’horizon et entourée de plusieurs constellations fascinantes : la Baleine à droite, le Taureau en bas (avec le splendide amas d’étoiles ouvert du Pléiades un peu à gauche du disque lunaire), Bélier au-dessus et Persée à gauche. En l’espace d’une heure, il s’élèvera un peu au firmament, restant toujours bas dans le ciel oriental. Comme indiqué, si vous ne disposez pas de jumelles, d’un télescope ou d’un appareil photo équipé d’un téléobjectif dédié, il ne sera malheureusement pas possible d’observer le phénomène même dans des ciels très sombres. Mais il ne faut pas désespérer. L’observation de l’événement sera en effet diffusée en direct sur le site officiel du projet de télescope virtuel, à partir de 22h45, heure française. Le phénomène sera commenté par l’astrophysicien Gianluca Masi.