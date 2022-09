Que sont les exoplanètes ?

Avec le télescope spatial James Webb, les astronomes espèrent voir plus loin dans l’univers que jamais auparavant, enregistrant des galaxies entières et des systèmes planétaires avec des détails sans précédent. Parmi tant d’observations, il y a celles d’exoplanètes, mais que indique exactement ce terme ? Et pourquoi reçoivent-ils autant d’attention ?

Fondamentalement, les exoplanètes sont des planètes en dehors de notre système solaire. Par conséquent, ce type de planète orbite autour d’une étoile autre que notre Soleil. Le concept, bien qu’étudié depuis longtemps, est relativement nouveau, la première confirmation d’une telle étoile n’ayant eu lieu qu’en 1992. Depuis lors, plus de 5 000 ont été confirmées. Cela peut sembler beaucoup, mais ce n’est rien comparé à la quantité qui existe dans l’Univers.

C’est-à-dire que lorsque nous recherchons une vie extraterrestre, nous regardons des exoplanètes. Mais ce n’est pas le seul, et souvent pas le but principal, d’étudier ces planètes. Des étoiles comme celles-ci peuvent nous aider à comprendre le passé et l’avenir de la Terre, car il en existe une infinité, avec une immensité d’âges, de tailles et de compositions.

Selon la NASA, l’observation des planètes lointaines est particulièrement difficile car elles n’ont pas de lumière propre et sont beaucoup plus petites qu’une étoile. Par conséquent, l’enregistrement est généralement effectué lorsque ces planètes « passent devant » l’étoile dans laquelle elles orbitent. En fait, 76,5% des exoplanètes se trouvent de cette façon, mais ce n’est pas la seule.

Quelque 19 % de ces planètes sont découvertes lorsque leur « soleil » oscille avec l’interférence gravitationnelle de la planète, ce qui fait que la luminosité de l’étoile émet de la lumière infrarouge parasite qui peut être captée. Les télescopes comme le James Webb sont essentiels à cet égard.

Il existe encore un autre moyen de détection, responsable de seulement 2% des planètes découvertes, qui utilise le phénomène appelé lentille gravitationnelle. Fondamentalement, cela se produit lorsque la lumière subit une déformation lors du passage à travers une planète ou un objet très massif.