Les civilisations anciennes vivent dans notre imaginaire populaire et influencent nos idées et nos coutumes jusqu’à nos jours. Qu’il s’agisse de Rome, de la Grèce, de l’Égypte ou de la Perse, beaucoup d’entre nous ont une relation plus étroite avec ces peuples anciens qu’avec nos pays voisins aujourd’hui. Mais une question plane dans l’air : quelle est la plus ancienne civilisation de l’histoire ?

Il y a 30 ans, cette question aurait une réponse facile : les Sumériens. Vers 4000 av. J.-C., la première phase de la culture sumérienne est apparue comme la plus ancienne civilisation de la région de la Mésopotamie, dans l’actuel Irak. Ces personnes portent le nom de la ville de Sumer, située à quelques kilomètres au sud de la ville moderne de Kut. Les archéologues appellent cette première phase de la civilisation sumérienne la «période d’Uruk», également nommée en hommage à une ancienne ville du même nom, où de nombreux artefacts de cette culture ont été trouvés.

Cependant, les preuves des dernières décennies indiquent que les Sumériens ont des concurrents pour ce titre, y compris les anciens Égyptiens.

Avant toute chose, il est important de clarifier la terminologie utilisée ici : le concept de « civilisation » a tendance à être vague, mais, en général, pour être considérée comme telle, une culture doit répondre à certaines exigences, telles que l’urbanisation, le domaine de agriculture irriguée et écriture ; et les Sumériens ont marqué des points dans ces trois domaines.

L’héritage des Sumériens

A partir de 2000 avant JC, les Sumériens ont directement donné naissance à la civilisation babylonienne, également située en Mésopotamie. Ce dernier est responsable de la découverte de plusieurs concepts mathématiques tels que la trigonométrie et les nombres premiers, carrés et cubes.

On pense que les Sumériens ont également inventé le concept de «religion» en tant qu’institution, visible à travers leurs grands temples appelés ziggourats (voir l’image dans cet article), qui concentraient une caste sacerdotale vouée au culte de dieux spécifiques, selon l’historien américain Samuel Noah Kramer.

Une déesse, Inanna, qui était peut-être à l’origine une divinité de la fertilité liée à la ville d’Uruk, a vu son culte s’étendre à d’autres villes de Mésopotamie, où elle est devenue connue sous le nom d’Ishtar, et beaucoup pensent qu’elle a peut-être influencé la création des déesses. d’autres civilisations, comme Aphrodite dans la Grèce antique.

De plus, la plus ancienne écriture systématisée trouvée par les archéologues appartient aux Sumériens. Ils ont enregistré leur vie quotidienne, leurs opérations économiques et leurs processus politiques à travers des incisions dans des blocs d’argile, marquant des symboles en forme de cône.

les concurrents

Certains chercheurs soutiennent que d’autres civilisations peuvent être aussi anciennes ou plus anciennes que les Sumériens. « Je dirais que l’Égypte et Sumer ont été fondamentalement contemporaines dans leur ascension », déclare Philip Jones, conservateur de la section babylonienne du Penn Museumà Philadelphie, États-Unis.

Les guerres et l’instabilité qui ont affligé l’Irak au cours des dernières décennies ont rendu impossible l’accès des archéologues à de nombreux sites archéologiques de la région mésopotamienne, tandis que les fouilles en Égypte se sont poursuivies comme d’habitude. En conséquence, les experts ont découvert des documents écrits égyptiens aussi anciens que ceux des Sumériens, ce qui suggère que la première phase de la civilisation égyptienne a émergé à peu près au même moment que la première période historique sumérienne, vers 4000 av.

Un autre prétendant au titre de civilisation la plus ancienne est la civilisation de la vallée de l’Indus, qui englobait des régions du Pakistan, de l’Inde et de l’Afghanistan actuels et est née vers 3300 avant JC, selon les artefacts les plus anciens. Cependant, « je ne serais pas surpris si nous trouvions des artefacts aussi vieux que [os dos sumérios]», déclare Jones.