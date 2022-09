« Wild West »: l’espace extra-atmosphérique a des règles pour les temps de guerre et de paix

Les systèmes spatiaux ne sont pas seulement vulnérables aux missiles, mais peuvent être perturbés ou détruits par d’autres moyens tels que les lasers, l’usurpation d’identité, les interférences et les cyberattaques. Les coûts humains et les conséquences d’un conflit dans l’espace peuvent être dévastateurs au-delà de toute considération.

Alors que les pays et les opérateurs spatiaux commerciaux étudient comment explorer et utiliser la lune et d’autres corps célestes pour des ressources précieuses, il faut comprendre que l’espace extra-atmosphérique n’est pas un « Far West » anarchique.

En fait, il existe un ensemble clair de principes juridiques fondamentaux qui s’appliquent à toutes les activités spatiales depuis de nombreuses décennies. Depuis le lancement en 1957 du premier satellite artificiel en orbite terrestre (Spoutnik I), il y a eu un consensus clair sur le fait que l’espace extra-atmosphérique, les planètes et les astéroïdes doivent être explorés et utilisés conformément au droit international, y compris la Charte des Nations Unies.

Ces principes fondamentaux sont développés dans une série de traités des Nations Unies sur le droit de l’espace signés par pratiquement tous les pays qui explorent l’espace.

Par ailleurs, en particulier avec l’augmentation du nombre d’opérateurs spatiaux commerciaux et privés, les pays adoptent des lois spatiales locales pour réglementer et superviser la manière dont toutes les activités spatiales nationales sont menées conformément au droit international.

Les États-Unis et d’autres gouvernements ont déclaré que « les conflits ou les confrontations dans l’espace ne sont pas inévitables ». Dans l’environnement géopolitique actuel, il est nécessaire d’énoncer et de clarifier des lois qui éviteront les erreurs de calcul et les malentendus et, à leur tour, favoriseront la transparence, l’instauration de la confiance et une certaine coopération dans l’espace.

Un ensemble important de règles internationales et de principes juridiques s’appliquent à toutes les activités spatiales, y compris les activités spatiales militaires. Celles-ci sont cependant parfois sujettes à des interprétations différentes qui créent confusion, ambiguïté et incertitude.

Le Manuel de McGill est un effort indépendant et impartial qui clarifie et réaffirme que les lois existantes sont pertinentes et applicables pour s’adapter aux nouvelles activités et applications. Ces lois imposent des restrictions sur les actions irresponsables et dangereuses et répondent aux nouveaux défis dans l’espace extra-atmosphérique.

L’élaboration du manuel a impliqué plus de 80 experts juridiques et techniques. Ils ont confirmé, par exemple, qu’il existe une interdiction absolue des essais et de l’utilisation d’armes biologiques, chimiques et nucléaires dans l’espace et que toute interférence nuisible avec les ressources spatiales d’autres États est illégale.

Les experts ont également souligné que le droit de légitime défense lié aux activités spatiales militaires devait tenir compte des aspects juridiques et physiques uniques de l’espace extra-atmosphérique.

la paix dans l’espace

Les peuples autochtones du Canada et de l’Australie, ainsi que de nombreuses cultures et civilisations à travers le monde, se tournent depuis longtemps vers les étoiles pour trouver des conseils et de l’inspiration. Les gouvernements et les opérateurs commerciaux dans l’espace doivent comprendre que l’espace est un bien commun mondial, où les activités d’un pays ou d’une entreprise auront des implications pour tous les autres.

La publication du Manuel de McGill est considérée comme une étape importante dans le soutien des efforts internationaux en cours. Ces lois convenues au niveau international devraient guider l’exploration pacifique et la coopération dans l’espace.

