Les mammifères vivaient aux côtés des premiers dinosaures, selon une étude controversée

Une caractéristique dentaire des mammifères est la présence de deux ensembles de dents : les dents de lait et les dents d’adulte. En revanche, les reptiles et les poissons peuvent souvent repousser leurs dents (s’ils en ont) et passer par plusieurs séries, en tant que juvéniles et adultes.

Les chercheurs ont analysé trois mâchoires inférieures de Brasilodon – une mâchoire juvénile et deux mâchoires adultes – du site de Linha São Luiz dans le sud du Brésil, où l’espèce a été découverte il y a des décennies aux côtés de certains des premiers dinosaures.

L’équipe a utilisé la technique destructrice consistant à sectionner les mâchoires pour voir les dents se développer à l’intérieur. Les universités du sud du Brésil ont beaucoup de fossiles de Brasilodon, donc les mâchoires n’étaient pas trop précieuses pour être coupées.

Illustration d’un Brasilodon (Image : Illustration/Wiley Anatomical Society)

« Ce que nous avons découvert, c’est que Brasilodon ne mue qu’une seule fois », a déclaré à Live Science la co-auteur Martha Richter, associée scientifique au Natural History Museum de Londres, en Angleterre. La présence de deux séries de dents fait de Brasilodon un diphiodonte – le nom donné à un animal à deux séries de dents – et suggère que Brasilodon est plus étroitement lié aux mammifères qu’aux reptiles.

« Nous n’avons aucun exemple de reptile qui n’a que deux paires de dents », a déclaré Richter. « Les anciens reptiles échangeaient constamment leurs dents à des rythmes différents. »

Des études montrent que les dents diphiodontes sont le résultat d’une « chaîne génétique d’événements » qui régule non seulement la forme du crâne et des dents, mais aussi des fonctions corporelles également associées aux mammifères, comme l’endothermie (capacité à réguler métaboliquement la chaleur). du corps), la lactation et la croissance des cheveux, a déclaré Richter.

« Ils sont tous liés les uns aux autres », a ajouté le chercheur. Brasilodon ressemblait à un mammifère, avec une longue queue et d’autres traits ressemblant à ceux d’une musaraigne. Positionner l’espèce comme le premier mammifère connu en ferait une partie de la lignée évolutive qui a survécu à deux événements d’extinction de masse, y compris la frappe d’astéroïdes qui a anéanti les dinosaures non aviaires à la fin du Crétacé il y a 66 millions d’années et a permis aux mammifères de se diversifier sur terre et en mer.

Cependant, tout le monde n’est pas convaincu par les résultats de l’étude. « L’étude ne présente pas de données pour étayer un changement dans la position de Brasilodon », a déclaré à Live Science Simone Hoffmann, professeure associée au New York Institute of Technology, États-Unis, spécialisée dans l’histoire de l’évolution des premiers mammifères.