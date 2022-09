Un calmar géant du fond de l’océan fait une apparition rare sur une plage

Une espèce rare de calmar géant a été repérée sur une plage de Nouvelle-Zélande. L’animal mesure un peu plus de trois mètres de long et a été photographié par le guide touristique Anton Donaldson, qui a répondu à un appel d’un collègue qui l’a vu.

Selon le New Zealand Herald, l’observation a été faite sur la plage de Farewell Spit dans la ville de Golden Bay. Le guide conduisait un bus touristique dans la région lorsqu’il a reçu un SMS d’avertissement concernant le calmar géant. « J’ai annoncé aux passagers et nous sommes tous sortis pour jeter un coup d’œil. Ils étaient pleins d’émotion », a déclaré Donaldson au journal.

Un calmar géant découvert en Nouvelle-Zélande

« Pour la plupart des gens, c’est une opportunité unique, ou même pas une opportunité unique. Ce n’est pas une trouvaille courante sur aucune plage, donc si vous pouvez être là au bon moment, parce que les choses qui finissent sur la plage, les trucs bio ne durent pas sur la plage. »

Pour avoir une idée de la rareté de cette espèce, la première fois qu’un calmar géant a été filmé, c’était en 2006, au Japon. Depuis lors, peu d’enregistrements de l’animal ont été réalisés. Ils se trouvent normalement entre 200 et 1 000 mètres sous l’océan. Le calmar géant est le deuxième plus grand mollusque, derrière le calmar colossal, et peut atteindre des longueurs allant jusqu’à 23 mètres de long.

