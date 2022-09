Des coraux anciens se trouvent au milieu du désert en Australie

Une équipe internationale de scientifiques a découvert quelque chose d’inattendu : les traces d’un récif corallien au milieu de la plaine de Nullarbor, un gigantesque désert australien. Dans leur étude publiée dans la revue Processus et formes de relief de la surface de la Terreils affirment que l’écosystème a prospéré dans la région il y a 14 millions d’années.

Grâce au travail de terrain et à l’imagerie satellitaire à haute résolution, les chercheurs ont conclu que la plaine – aujourd’hui une étendue de terre chaude sans propriétés géologiques facilement distinguables – est ce qui reste d' »une structure de fond marin préservée depuis des millions d’années ». les scientifiques.

La pièce maîtresse de l’étude est une colline en forme d’anneau découverte au milieu du désert grâce à l’imagerie satellite. Des études de terrain ultérieures ont montré que les restes biologiques identifiés sur le site étaient similaires aux structures microbiennes couramment trouvées dans la mer.

« La » colline « en forme d’anneau ne peut pas être expliquée par un impact extraterrestre ou par un processus de déformation connu », a déclaré Milo Barham, géologue et co-auteur de l’étude. « Mais il préserve les textures microbiennes originales que l’on trouve généralement sur la Grande Barrière de Corail. »

Selon les scientifiques, le désert en question est un endroit très propice à l’étude géologique, car il est relativement épargné par l’érosion, contrairement aux endroits plus humides. Ainsi, toute la région serait une sorte de « fossile géant ».

« Contrairement à de nombreuses régions du monde, de vastes zones de la plaine de Nullarbor sont restées largement épargnées par les processus d’altération et d’érosion au cours de millions d’années », a ajouté Barham, « cela a fait du site une source géologique unique démontrant l’histoire ancienne de voies remarquables. ”

« Ces attributs paysagers que nous avons maintenant identifiés », a-t-il poursuivi, « font de la plaine de Nullarbor une terre oubliée par le temps et permettent une compréhension plus profonde et plus fascinante de l’histoire de la Terre ».