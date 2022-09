Les experts s’inquiètent de l’augmentation du nombre de satellites en orbite terrestre

Les inquiétudes concernant le nombre d’objets trouvés sur l’orbite terrestre ne sont pas nouvelles. Ceux qui observent habituellement le ciel ont constamment leur vue interrompue par un satellite. Dans un article publié par Apparence numériqueun résident du Japon a même enregistré une traînée de satellites de Starlink, le fournisseur Internet de SpaceX, tout en entrevoyant le cosmos.

SpaceX n’est qu’une des entreprises privées qui colonisent l’orbite terrestre avec des satellites. Selon les plans de la société d’Elon Musk, ce n’est qu’un début, car Starlink entend s’implanter dans une constellation qui intégrera des dizaines de milliers de satellites.

Des experts ont déclaré au New Scientist qu’ils s’inquiétaient d’un nouveau satellite qui sera lancé sur une fusée SpaceX au cours du week-end. On estime qu’il s’agit de l’objet le plus brillant du ciel après la Lune.

Construit par la société texane AST SpaceMobile, l’appareil fera la promotion d’un service cellulaire expérimental. Le satellite a été baptisé BlueWalker 3 et représente le plus grand réseau d’antennes commerciales jamais lancé. Il est prévu d’avoir une grande antenne réfléchissante, capable de la rendre plus brillante que Vénus, selon l’astronome de Dark Sky Consulting John Barentine.

L’expert affirme que si cela se produit réellement, il est possible que le BlueWalker 3 perturbe l’équipement de radioastronomie tout en transportant des données entre l’orbite et le smartphone de quelqu’un.

Le nombre de satellites en orbite va augmenter

Apparemment, selon New Scientist, AST SpaceMobile prévoit d’envoyer plus de 100 satellites, deux fois la taille de BlueWalker 3, l’année prochaine. John Barentine met en garde contre les conséquences de cette augmentation des objets. « Plus ces objets deviennent brillants, plus ils endommagent les images du ciel nocturne », a-t-il déclaré.

Des géants de la technologie comme Amazon ou encore Apple font également partie de la longue liste des entreprises qui cherchent à s’implanter en orbite terrestre. Barantine affirme que les scientifiques sont conscients et s’attendent à ce que cette croissance se produise, mais « que font-ils [cientistas] ce qu’ils veulent, c’est une coexistence pacifique. Nous ne pouvons pas rendre les satellites invisibles.

Via : l’octet

