Le vol désastreux de Blue Origin fait l’objet d’une enquête aux États-Unis

L’échec d’un vol sans pilote par Blue Origin de Jeff Bezos lundi dernier (12) fera l’objet d’une enquête par la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis. L’agence a publié un communiqué avertissant du début d’une enquête pour déterminer les causes de l’accident. Blue Origin a dû abandonner la mission après qu’une grande explosion ait jeté le propulseur.

Ce type d’examen, bien qu’il ne soit pas rare, peut attirer une attention indésirable, car Blue Origin a utilisé la même plate-forme pour lancer un certain nombre de célébrités sur les vols habités de la société d’exploration spatiale.

Alors que la capsule New Shepard a réussi à atterrir « en toute sécurité et que le propulseur a été touché dans la zone de danger désignée », le régulateur devra déterminer si l’entreprise doit apporter des modifications à ses processus et si la situation a mis la « sécurité publique » en danger. . .

Cette même situation s’est produite avec Virgin Galactic. Maintenant, le vaisseau spatial sera inopérant, au moins jusqu’à ce que l’enquête soit terminée. On ne sait pas encore ce qui a déclenché l’accident ou ce qui a déclenché le système qui a interrompu la mission. Ces questions restent nébuleuses.

Blue Origin n’a pas encore commenté l’accident

Pour l’instant, Blue Origin n’a commenté que « le système d’échappement du pod, qui a réussi à séparer le pod du propulseur », et que « le propulseur a percuté le sol ». Un point intéressant que la société pourrait divulguer concerne les conditions de la cargaison à l’intérieur de la capsule.

Si la structure avait la présence de touristes spatiaux à l’intérieur, ils auraient probablement été exposés à des forces gravitationnelles plutôt désagréables et terrifiantes au moment où la capsule a été lancée loin du propulseur.

